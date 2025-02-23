Melih Bey ve Selim selam vererek televizyonda AK Parti'nin 8 Olağan Büyük Kongresi ile ilgili reklamı izleyen arkadaşlarının yanına oturdular… Reklam bitip, İhsan çay getirmeye gittiğinde Mehmet, Melih Bey'e:

- Kongre sonrası, parti yönetimi ve kabinede ciddi değişiklikler olacağı söyleniyor. Bir tahmininin var mı?.. Melih Bey:

- Her kongre öncesi bu şekilde konuşulur ve hemen her kongrede de değişiklikler olur. Tahminlerin birçoğu da tutmaz. Kongre bittiğinde partideki değişiklikleri görürüz. Kabinede değişiklik olup olmayacağını Cumhurbaşkanımız takdir edeceğine göre, olduğunda onu da görürüz… İhsan:

- AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası muhtemel değişiklikler konusunda kafanızı boşa yormayın diyorsun yani. Ancak, CHP'deki gelişmeler konusunda söyleyeceklerin vardır herhalde. Bir yandan üç sene sonraki seçim için aday belirleme kavgası bir yandan da kurultayın şaibeli olduğu iddiaları…

- İşin asıl dikkat çeken taraf, ana muhalefeti temsil eden CHP'nin bölgemizde bizi de yakından ilgilendiren büyük değişiklikleri görmezden gelmesi. Bir türlü yerli ve milli olamadığı için kendisi dışında herhangi bir gündemi olmayan bir parti CHP… Mustafa:

- Kamuoyunda tartışılan CHP içi konuların çoğunlukla hoşa gitmeyen şeyler olması da pek umurlarında değil sanki. Tek adayla yapılacak bir ön seçim, birçok CHP'linin de söylediği gibi tam bir komedi.

- Doğru, ama hakkındaki birçok dava ve bu arada muhtemelen diplomasının iptali ile sonuçlanabilecek olumsuz gelişmelerle karşı karşıya olan İBB Başkanı, bir an evvel CHP'nin adayı sıfatını kazanma derdinde. Bunun işe yarayıp yaramayacağı, ayrı bir mesele. Ön seçime katılmayacağını söyleyen Mansur Yavaş, oyunlarını biraz bozsa da parti mensuplarının bile komedi dedikleri ön seçimden caymıyorlar... Selim:

- Bir sürü dava ve bu arada iptal edilme riski olan bir diploma. Layık olmadığı makamlara ulaşma arzusu ile yanıp tutuşan İBB Başkanı'nın işi bu defa zor… Mustafa:

- Benim aklımın almadığı, algı ile işbaşına gelen ve bulundukları makamların hakkını veremedikleri kesin olan insanların bir de tutup cumhurbaşkanı olma hevesine kapılmaları. Yerel seçimlerde bir şekilde kazandıklarının genel seçimde de geçerli olduğunu düşünmeleri de bir başka tuhaflık… Remzi:

- Mustafa haklı. Şu anda birçok şehrin olduğu gibi İstanbul'un başı da kar yağışı sebebiyle dertte. İmamoğlu, TV'lerde yolların tamamen açık olduğunu iddia ederken, İBB'nin Trafik uygulaması, yoğunluğun yüzde 90'ı aştığını ve birçok yolun kapalı olduğunu gösteriyordu… Selim:

- Bu yüzden hemen İBB'nin Trafik uygulamasını kapattırdı zaten. Tıka basa dolu metro durakları, çalışmayan yürüyen merdivenler ve asansörler. Arıza yapan otobüsler de cabası. Algı ile iş başına geldiği için algı ile başarı kazanma peşinde. Ancak kar sebebiyle sıkıntı çekenler neler yaşadıklarını biliyor… Melih Bey:

Rakamlar ne diyor!..

- Belediyeler ve CHP denilince algıların çok uzun süre işe yaramayacağını söylemek gerek. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, geçtiğimiz günlerde CHP'li belediyelerle AK Partili belediyeleri ulaşım, su ve halk ekmek fiyatları konularında mukayese eden bir değerlendirme yapmıştı. O rakamları sizinle paylaşayım… Melih Bey, telefonuna bakarak aktarmaya başladı:

- 'Sosyal belediyecilik söylemiyle yola çıkan CHP, uygulamadaki fiyatlarla vatandaşın cebine ciddi yük bindiriyor' diyen AK Parti Ankara İl Başkanı, AK Partili Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nde suyun metreküpünün 19,68 TL olmasına karşılık, mesela CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde 89 TL olduğunu, AK Partili Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin 13,5 TL 'ye sunduğu toplu taşıma hizmetini CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 27 ve yine CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 26 TL gibi rakamlara sunduğunu belirtiyor. Halk ekmeği 4 TL'ye satan AK Partili Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile benzer ekmeği 10 TL'ye satan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, halk ekmek konusuna örnek… Çayını yudumlayan Melih Bey, devam etti:

- En iyisi ben size bazı rakamları toplu halde aktarayım ve belediyecilik konusunda AK Parti ile CHP arasındaki farkı siz değerlendirin. CHP'li Büyükşehir Belediyelerinden bazılarının ulaşım fiyatları şöyle: İstanbul'da tam 27,00, öğrenci 13,18, Antalya'da tam 27,00, öğrenci 12,00, Ankara'da tam 26,00, öğrenci 13,00, Bursa'da tam 26,00, öğrenci 6,50, Muğla'da ise tam 23,00, öğrenci 12,50 TL. Bunlara karşılık AK Partili Kahramanmaraş Belediyesi'nde tam bilet 13,50, öğrenci 7,50, Malatya'da tam 14,00, öğrenci 9,00, Konya'da tam 17,50, öğrenci 6,75, Erzurum'da tam 18,00, öğrenci 13,00 ve Samsun'da tam 19,50 iken öğrenci ise 12,50 TL… Selim, dayanamayıp atıldı:

- Bu durumda CHP'ye halkçı belediye mi deniliyor bir de?..

- Bekle daha, halk ekmek fiyatlarını da aktarayım. CHP'li Muğla Belediyesi'nin halk ekmek fiyatı 11, Ankara ve Balıkesir'in 10, Eskişehir'in 9 ve İstanbul'un 8 TL iken, AK Parti'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek fiyatı 4, Konya'nın 6, Malatya'nın 6,5, Kayseri'nin 7, ve Kahramanmaraş'ın 7,5 TL… Mehmet:

- Rakamları aktardığınız çok iyi oldu. Ayinesi iştir kişinin denir ya, belediyelerin temel hizmetleri ile ilgili bu rakamlar, son seçimlerde pireye kızıp yorgan yakanların aslında kendilerine kötülük ettiğini ortaya koyuyor. Umulur ki bu gerçekleri daha çok kişi öğrenir ve algılarla iş başına gelip insanımızın hayatını zorlaştırmaktan başka iş yapmayanlara destek olanların sayısı azalır… İhsan:

Şaibeli kurultay…

- Öyle olur inşallah. Bu arada benim kafama takılan ise şaibeli CHP kurultayı ile ilgili gelişmeler. Gece açtırılan döviz bürolarından temin edilen dolarlarla delegelerin ikna edildiği iddialarını bizzat CHP'liler dile getiriyor. Bu süreç nereye varır sence?..

- Konu hakikaten ciddi ve eğer iddia sahiplerinin ellerinde ciddi deliler varsa iş kurultay iptaline kadar gidebilir. Süreç, CHP'ye kayyım atanmasına ve ardından kurultayın yenilenmesine kadar gidebilir… Remzi:

- İddi sahiplerinin tamamı CHP'lilerden oluşuyor. Konunun ciddiyet kazanması derken, daha başka neler olabilir mesela?..

- CHP İstanbul il binasının alımı sırasında kuleler yapılan para destelerine dair görüntüleri hatırlarsınız. Kurultay sırasında gece açtırılan döviz bürolarından temin edilen ve VİP araçlarla Ankara'ya sevk edilip delegelere dağıtılan çanta dolusu dolarlardan bahsediliyor. Konuyu gündeme getirenlerin ellerinde, olayla ilgili görüntüler olma ihtimalini unutmamak gerek… Selim:

- Bu hiç aklıma gelmemişti. Eğer böyle bir şey ortaya çıkarsa ortalık hakikaten karışır. Bu arada sanırım kurultayla ilgili ev verilen ya da yakınları işe alınan delegeler gibi konular da var. Bunların tespiti de zor değildir herhalde?..

- İletişimin çok geliştiği bir zamandayız ve hiç akla gelmeyen yollarla bazı hususları aydınlatabilmek çok da zor değil. Birileri ne kadar gayret etseler de mızrakların çuvala sığmama durumu her zaman var. Bekleyip göreceğiz… Mehmet:

- Bütün bu hengamede, CHP'nin Türkiye'nin layık olduğu muhalefet olabilme şansının giderek yok olması, işin en vahim tarafı bence. Şu hale bak, ana muhalefet partisinin gündeminde ülkemiz ve bölgemizle ilgili gelişmelerin birisi bile yok neredeyse…

- Maalesef. Bundan sonra olabilmesini beklemek de mümkün değil. Her nedense kendilerini CHP'ye oy vermeye mecbur hisseden bir kesim var ve buna kandırabildiklerini de ekleyerek nasıl olsa belirli bir yüzdeye ulaşabileceğini düşünen bir parti CHP. Algıların işe yarayabileceğini gördükleri için de ıslah olma şansı yok gibi. Gerçekten bu ülkeye yakışır bir muhalefet olabilmek için çok çalışmaları gerek çünkü… İhsan:

- Cumhurbaşkanımızın 'ülkenin muhalefet açığı' olduğu şeklindeki sözünü daha çok duyacağız demek ki. Melih Bey kalkmaya hazırlandığına göre, bugünkü sohbetimizi bitirelim. Ülkemiz ve milletimiz için her şeyin hayırlısı olur inşallah…

- İnşallah…