Turkuvaz Medya'nın düzenlediği Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi'nde, 'Mayıs ayından bu yana İsrail'e ithalat ve ihracatın sıfıra indiğini' belirten Ticaret Bakanımız Ömer Bolat, 'İsrail'e hizmet eden Azınlık bir grubun kara propaganda yaparak Türkiye'nin İsrail'e yaptığı baskıyı yıpratmaya çalıştıklarını' söyledi.

İsrail'e hizmet ettikleri şüphesiz olup, Bakan Bolat'ın, 'İstihbaratımızın tek tek bulup deşifre ettiğini' söylediği azınlık grubun yaptıkları ne ise. Ancak, temel olarak İsrail'e düşman oldukları bilinen birilerinin, tamamen yalan olduğu bilinen iddialarla benzer karamalara destek olmaları, düşündürücü.

Sosyal medyadaki 'Türkiye'nin İsrail'le ticaretini kesmediği' şeklindeki yalanları, siyasi rant amacıyla tekrarlayıp duranların, bu yalanları yaymaya çalışanlar tarafından hazırlanan uydurma liste ve çizelgelerin doğruluğunu araştırmayışları, ibretlik.

Nisan'da 54 grupta 1019 farklı ürünün ihracını sonlandıran Türkiye'nin, Mayıs ayı itibariyle İsrail'le bütün ticari ilişkileri kestiği, malum. Doğrudan Filistin Devleti muhatap alınarak gönderilen mallar söz konusu ve bu, uygulamanın Batı Şeria'dakileri mağdur etmemesi için bulunan bir formül.

İsrail adına çalışan ve yalanlar uydurmak suretiyle Türkiye kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyenlerin, Batı Şeria konusunda hassasiyet göstermeyecekleri, açık. Ancak, Filistin Devleti ile ticaret konusunda uydurdukları yalanların Filistin dostları tarafından da kullanılması, üzücü.

Dış ticaretinde önemli aktörler İsrail, Türkiye, Çin, Ürdün ve Almanya olan Filistin Devleti'nin, bizden sanayi malları, binek otomobil, gıda ürünleri, elektronik cihazlar, sığır eti ve ilaç ithal ederken; bize hurma, zeytinyağı ve doğal taşlar ihraç etttiği, malum.

Yalancılar ve bu yalanları siyasi rant amacıyla kullananlar ne derse desin, dünyadaki bütün ülkelerle ticaret yapan Türkiye'nin, hangi ülkeden ne alıp, hangisini ne sattığı, TÜİK tarafından sürekli olarak yayınlanır. Birilerinin TÜİK listesi adı altında pazarlamaya çalıştığı yalanların doğrusunu merak edenler, internetten bu listelere kolaylıkla ulaşabilirler.

TÜİK'e göre, İsrail'e ihracat rakamları şöyle: 2022'de İsrail'e 7.032.339, 2023'te 5.434.606 dolar ihracat yapan Türkiye'nin, 2024 ihracatı 1.521.540 dolara inmiş. Aylara göre 2024 ihracat rakamları da şöyle: Ocak 349.479, Şubat 422.039, Mart 440.711, Nisan 307.796 ve Mayıs 1.514 dolar. Haziran sonrası İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat rakamları, 0… Bütün dünya ile ticaret yapan ve herhangi bir üründe tekel de olmayan Türkiye'yi sanki İsrail'le ticarete mecbur gibi göstermek, yalancıların başlıca argümanı. Bakü Ceyhan boru Hattı ile ilgili yalanlar ise ayrı bir bahis… İsrail kuklalarının uydurduğu yalanların doğrusunu araştırmak yerine, siyasi rant niyetiyle bunları yaymaya çalışmak, en azından ayıp!..