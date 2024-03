İhsan'ın sahur ikramından sonra çaylar içilmeye başlandığında, ilk olarak Mehmet konuştu:

- Evet, artık karar günü geldi çattı. İnsanımız sandık başına giderek önümüzdeki beş yıl kentlerini yönetecek insanları seçecek. Şu anda yapılacak en doğru iş hayırlısını dilemek, galiba… İhsan:

- Doğru. Her birimiz şu ana kadar yapabileceklerimizi yaptık ve layık olduğunu düşündüğümüz başkan adaylarının tercih edilmesi için gayret gösterdik. Hayırlısını dilemek yanında, seçilmesi gerektiğini düşündüğümüz adaylar için dua da edebiliriz… Selim:

- Umalım ki, insanlar yaşadıkları yerlere hizmeti önceleyen ve kafalarının arkasında başka hesaplar olmayan adaylara yönelsinler. Özellikle şehirlerin yarıştığı günümüzde, dertleri hizmet değil de başka amaçları için oraları basamak olarak kullanmak olanların sebep olduğu faturalar çok ağır olabiliyor.… Mustafa:





- Bu yerel yönetim seçimlerine sağlıklı bakmamakla alakalı bence. Daha önce bir şekilde seçimi kazandığı halde, yönettiği yere hizmet olarak hiçbir şey yapmayanların tekrar aday gösterilmelerinden daha çok, insanların çeşitli sebeplere bunlara oy verebilmeleri yanlış… Melih Bey:

- Adaylardan hizmet görmemiş olsalar da, aidiyeti önemsedikleri için oy verenlerin en büyük zararları yaşadıkları yerlere oluyor. Yaşadıkları mahallin problemleri olmasa da, hizmet alışkanlığı olmayanları seçtiklerinde, ilçenin ya da ilin tamamını ilgilendiren mesela toplu ulaşım gibi konularda herhangi bir gelişme sağlanamıyor… Selim:

- Yerel yönetimleri bir tür basamak olarak kullanmaya ve oradan başka yerlere geçmeye çalışanların, ne olursa olsun kazanmak niyetiyle yaptıkları operasyonların ülkenin varlığı birliği ve bekası için risk oluşturması da bir başka dert. Yakın geçmişte atlattığımız birçok badire var ve bu süreçte içimizden birilerinin ülkemiz üzerinde emelleri olan dış güçlerle yaptıkları iş birliklerinin de söz konusu olduğunu da biliyoruz… Melih Bey:

- Türkiye'nin son senelerde hemen her sahada sağladığı muhteşem gelişmeleri engelleyemedikleri için canları sıkkın olanların, bulabildikleri her fırsatı değerlendirerek hiç değilse bundan sonra olabilecek gelişmelere mani olmaya çalıştıkları, bir vakıa. Yerel seçimleri adeta genel seçim gibi değerlendirerek, değişik mesajlarla kafa karıştırmaya çalışanların, eğer başarılı olurlarsa seçimlerden hemen sonra genel seçim çağrıları yapılmasına zemin hazırlama niyetindeler… Mehmet:

- Böyle davrananların asıl dertleri, savunma sanayimiz başta olmak üzere ülkemizin sağladığı güzel gelişmeleri durdurmak ya da en azından yavaşlatmak için adımlar atmak. Milletçe hepimizin heyecan duyduğu gelişmelere aramızdan birilerinin mani olmaya çalışmaları, can sıkıcı bir durum olsa da bir gerçek… Melih Bey:





- Gerek İHA ve SİHA ve gerekse helikopter üretiminde aldığımız mesafe yanında Hürkuş'un ardından Hürjet'i yapmamız, bu arada milli Muharip Uçağımız Kaan'ın göklerle buluşması gibi şeylerin bizi memnun ettiği kadar birilerinin de canını sıktığı, aşikar. Hele de uçaklarımızda kullanılacak yerli motorların tamamlanmasının artık gün meselesi oluşu gibi hususlar, birileri açısından kabul edilebilir şeyler değil. Tabii bu arada Togg'umuzu da unutmamak gerek. Şimdiden elektrikli araçlar arasında satış lideri oldu, malum… Selim:





- Bu çevrelerin propaganda için aslında hiç yapılmasını istemedikleri şeyleri kullanmaları ise tam bir komedi. Gazze'ye bakışları Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu söylemekten öte gitmeyenlerin, Türkiye'nin İsrail'le ticaretini kesmeden sürdürdüğü ve benzeri yalanlarla uğraşmaları, iki yüzlülüklerinin göstergesi. Bütün dertleri bu ülkenin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığına hizmet edenleri karalamak olanlara, anlatılanların doğru olmadığını bile bile destek olanlar ayrı bir mesele… Mustafa:

- Emekliler konusunda çıkarılan gürültüler de aynı. Birileri, ısrarla 16 milyon emeklinin hepsinin zor durumda olduğuna dair hikayeler anlatıp duruyor. Emekliler arasında sıkıntılı olanlar tabii ki vardır ama maaşları güzel olanların sayısı da az değil. Maaşları düşük olup, emekliliğine kadar ev sahibi olamayanlar, esas sıkıntılı kesim. Tıpkı asgari ücret meselesinde olduğu gibi geçmişe nazaran emekliler konusunda da iyi adımlar atıldı aslında. Son 22 seneye bakıldığında satın alma gücü açısından bir kayıp olmadığı gibi ciddi yükselişler olduğu görülüyor. Şu anda da bazı çalışmalar yapılıyor bildiğim kadarıyla… Melih Bey:

- İşin aslı şu ki, geçen sene yaşadığımız büyük deprem felaketi, emeklilerle alakalı atılabilecek adımları biraz yavaşlattı. 2023'te 1 trilyon ve 2024'te 1 trilyon deprem için ayrıldı biliyorsunuz. Bu da emeklilerin standartlarını yükseltme konusunda biraz gecikmeler doğurdu… Remzi:

- İyi de, emeklilerle ilgili istenen olmadı diye belirli bir kesimin belediye başkan adaylarına oy vermemeyi düşünmeyi ben hala anlamıyorum. Yani belediyeleri başkaları kazanırsa enflasyonu mu önleyecekler? Benim bildiğim kadarıyla ekonomik sıkıntıları kimin giderebileceği sorulduğunda, muhalefet partisi mensuplar bile Cumhurbaşkanımızın adres gösteriyorlar… Mehmet, katkıda bulundu:

- Son 22 yıldır akla gelebilecek hemen her alanda ciddi gelişmeler sağlandığı ve engellemeye çalışanların, ilk fırsat bulduklarında bunları yok etmeye çalışacakları da, malum. Sağlıkta, savunma sanayinde, ulaştırmada, turizmde, eğitimde alınan mesafelerin bunlara bütçeden ciddi paylar ayrılması suretiyle sağlandığını biliyoruz. Dış güçler ve içerideki uzantılarının bunların bizim için lüks olduğunu düşündüklerini ve bunlara ayrılan bütçeleri sömürmek istedikleri, hepimizin bildiği bir sır. Bu sebeple içimizden kendileri ile uyumlu çalışacak bazı kişilerle iş birliği yapıyor ve onlara yağlı kemikler vaat ederek, ülkemizi zayıflatıp ele geçirmeye çalışıyorlar… Melih Bey, saatine bakarak, Mehmet Bey'den sözü devraldı:

- Artık sabah olduğuna göre, namazlarımızı kılıp istirahate çekilmemiz gerek. İnşallah, insanımız millet ve memleketini düşünerek, önlerine gelen adaylardan hepimiz için doğru olanı tercih eder ve bu ülkenin yürüyüşünü durdurmak ya da en azından yavaşlatmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürülmez. Mukallibel kulüb yani kalpleri evirip çeviren Cenab-ı Hakk, hepimize doğru tercihler yapmayı nasip etsin…

- Amin…