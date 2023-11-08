Bütün karartma girişimleri ve güya gazetecilik yaptıklarını söyleyen Batılı yayın organlarının ısrarla görmezden gelmelerine rağmen Gazze'de yaşanan vahşetten haberdar olanların sayısı gittikçe artıyor.

Ciddi yasaklamalar ve baskılar söz konusu olduğu halde, dünya çapında dalga dalga yayılan protesto gösterileri, insanlık değerlerinden haberdar olanların varlığının delili. Bu, insanlık adına ümit verici bir gelişme.

Saldırgan İsrail ve yandaşları görmezden ve duymazdan gelse de Gazze'de bir ayı aşkındır sürdürülmekte olan vahşetin farkında olanlar insanlıklarının gereğini yapmaya gayret ediyorlar. At gözlüğü takanlar görmek istemeseler de, Gazze'deki vahşetin uzaydan gelen birileri tarafından değil, İsrail isimli terör örgütü tarafından işlendiğini bilenler, bulundukları yerlerden itirazlarını yükseltiyorlar.

Yıllardır uyguladıkları zulmün bir uzantısı olarak karşılaştıkları Aksa Tufanı Harekatı'nın ardından, hedef ayırımı yapmadan çoğunluğunu kadın, çocuk ve ihtiyarların oluşturduğu binlerce insanı alçakça katledenler, sadece Müslümanları değil insanlığı da karşılarına almış durumda.

Gazze'de yaşananlar sebebiyle oğullarının, kızlarının ve torunlarının 'sen neden Filistinlilerin yanında değildin?' sorusunu soracakları insan sayısı o kadar çok ki!.. Kariyerlerinde daha yükselme hesapları yapanlar ve paçalarındaki çamurların şantaj olarak kullanılmasından ürkenler başta olmak üzere çeşitli sebeplerle katillerin yanında saf tutanların, bu türden sorularla karşılaşmaları kaçınılmaz.

Babasının, annesinin, dedesinin veya ninesinin, insanlık gerektirdiği halde Gazzelilerin yanında değil de onları alçakça katledenlerin yanında olduğunu bilenlerin nefret dolu bakışları, Siyonist uşakları için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ancak ebeveynleri katillerin yanında yer alsa da, insanlığa önem veren çocuklar, yaşanabilecek bir dünyaya ulaşabilecek olma ümidimiz.

ABD Başkanı Biden'in, Peygamber Efendimiz'in (sav) 'Kim bir kötülük görürse, onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse, diliyle değiştirsin. Diliyle değiştirmeye de gücü yetmezse, kalbiyle düzeltme cihetine gitsin ki bu imanın en zayıf derecesidir' hadisinden bahsettiği konuşma, sosyal medyada epeyce yayıldı.

Biden, Dünyanın süper güçlerinden ABD'nin başkanı ve şu anda Gazze'de çocuk, kadın, ihtiyar demeden masum insanları alçakça katleden İsrail'i durdurma imkanı olan birisi. Böyle olduğu halde gerekenleri yapmamak bir yana vahşeti de teşvik etmesi, 'zalimler için yaşasın cehennem!' sözünün ne kadar doğru ve gerekli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

Gazze yakılıp yıkılırken orada olunamazsa bile Gazze'yi dert edenlerin yanında olmak gerek. Bugün yapılabilecek olanları yapmayan herkesin, 'neden Gazzelilerin yanında değildin?' sorusuyla karşılaşacağı da kesin…