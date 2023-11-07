İSTANBUL'DA yaşıyorsanız ve şehrin son 4 senede kaybettiklerinin farkında iseniz, AK Parti tarafından yönetilen ilçelerde yapılanları görüp 'keşke' diye başlayan cümleler kurmamak mümkün değil.

Turkuvaz Medya mensuplarıyla Üsküdar'a yaptığımız kısa ziyarette, hizmeti esas alan zihniyetin neler yapabileceğine bir kez daha şahit olduk. İstanbul'un 39 ilçesinden birisi olup, İBB'ye kıyasla devede kulak denilebilecek bütçe imkanlarına sahip olan Üsküdar'daki hizmetler, hakikaten göz kamaştırıcı.

Perşembe sabahları liselilerin Valide Sultan gemisi ile aldıkları uygulamalı tarih dersine katılmak, Başkan Hilmi Türkmen'in rutinlerinden. Hemen belirtelim, Valide Sultan gemisi ile sürekli yapılan ikramlı ve ücretsiz boğaz gezileri, Üsküdarlıların yanında İstanbullulara da açık.

Üsküdar'ın farklılıklarından Nevmekan'ların Kandilli'deki şubesinin tarihi özellikleri, manzarası ve tabii fiyatların uygunluğu, 'buraya sık sık gelinmeli' dedirtiyor.

Üsküdar'da bir çocuk köyü fikri, köy hayatıyla bağlantısı kopmuş çocuklarımız için bir proje. 85 dönümlük bir alanda cami, köy odası, değirmen, meydan; yani köy denildiğinde aklınıza gelen her şey mevcut. Üsküdar'ın Ümraniye ve Beykoz'la kesiştiği yerdeki Çocuk Köyü ile, her ne kadar çocukların köy hayatını öğrenmesi hedefleniyor olsa da, ebeveynlerin nostaljik duygularına da hitap eden muhteşem bir proje.

Üsküdar'da son dönemde atılan önemli adımlardan birisi de Kirazlıtepe kentsel Dönüşüm faaliyetleri. Başta genel başkanları olmak üzere CHP'lilerin yalanlarla karalamaya çalıştıkları projenin en güzel tarafı, hak sahiplerinin tamamının rızası ile yerinde kentsel dönüşüm yapılması. Başkan Hilmi Türkmen'in, hak sahiplerinin oturdukları yer, bulundukları kat ve baktıkları yön konusuna bile dikkat ettiklerini vurguladığını da belirtelim.

İmkan bulabileceklerin, ziyaret etmesi tavsiye edilebilecek Engelsiz Yaşam Merkezi, Hilmi Türkmen'in özel önem verdiği kuruluşlardan.

Engellilerin ve ailelerinin bütün ihtiyaçlarına cevap veren Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki hizmetlerin bir arada sunulduğu benzer tesislerin ülkemizde ve hatta dünyada az olduğunu da vurgulayalım.

Nakkaştepe Millet Bahçesi'nin, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Asya'ya geçer geçmez hemen sağdaki tepedeki oldukça geniş bir alanda olduğunu söylersek, başka söze hacet kalmaz. Buranın gündüz ya da gece manzarasını anlatmak mümkün değil, görmek gerek...

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'le geçen bir günümüzde, ilçesiyle hemhal olmuş ve hemşehrilerinin ihtiyaçlarına cevap vermeyi temel esas kabul etmiş bir başkanın, yaptıklarının ve yapmayı düşündüklerinin ancak küçük bir bölümü hakkında bilgi sahibi olabildik. Başkana ve ekibine başarılar dilerken; Üsküdarlılara başkanları Hilmi Türkmen'in kıymetini bilmelerini ve İstanbullulara da birçok AK Partili belediye gibi Üsküdar'daki hizmetlere bakarak, son 4 yılda neler kaybettiklerine biraz kafa yormalarını tavsiye etmek gerek.