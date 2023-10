'GEZ dünyayı gör Konya'yı' sözünü kimin ne zaman ve hangi niyetle söylediği meçhul. Ancak kadim şehirlerimizden Konya'nın tarihin her döneminde değişik özellikleriyle öne çıkan yerlerden birisi olduğu şüphesiz.

Mevlana Celalettin Rumi, Bahaeddin Veled, Muhyiddin Arabî, Sadreddin Konevî, Şemsî Tebrizî, Kadı Burhaneddin ve Kadı Siraceddin başta olmak üzere değerlerimizi temsil eden birçok önemli ismi bünyesinde barındırmış olan Konya, bugün de akla gelebilecek hemen her sahada başa güreşen şehirlerimizden.

Hitit, Frig ve Kimmer, Lidya, Pers, Makedon, Roma, Sasaniler ve Müslüman Arap medeniyetlerinin izlerini taşıyan Konya, arkeolojik faaliyetler açısından da oldukça zengin bir alan. Günümüzden 9 bin yıl önce yerleşim yeri olmuş Çatalhöyük'teki çalışmalar, şehrin zaten var olan turizm potansiyelinin daha da gelişeceğine işaret.

Mevlana Müzesi, tarihi Bedesten ve Türbe Önü Çarşıları, Alaeddin Tepesi ve Alaeddin Camii, Eşrefoğlu Camii, Aziziye Camii, Kapu Camii, Sırçalı Medrese ve Sille gibi bilinen yerlere ilaveten Panorama Müzesi, Kelebekler Vadisi ve Taş Bina Dijital Tanıtım Merkezi gibi mekanlar, Konya'nın mutlaka görülmesi gereken mekanları.

Konya, sadece bulunduğu bölgenin ya da ülkemizin değil yakın ve uzak coğrafyamızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çeşitli mal ve hizmetlerin üretim merkezi konumunda. OSB ve fabrikalarında yapılan üretim, birçok önemli marka için olmazsa olmazlar arasında.

Ülkemizin nüfus açısından en kalabalık 6. şehri olan Konya'nın bir başka özelliği de geniş ve düz bir alanda sağlanan enine yapılaşma sebebiyle, gündelik hayatın son derece sükunet içinde akması.

Başta Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay olmak üzere şehri geliştirmek için çalışan belediye başkanlarınca yönetilen Konya, taviz verilmeyen planlı yerleşimi, geniş yolları, rahat şehir içi ulaşımı ile yolu düşenlerin çoğunun dedikleri gibi: 'Yaşanacak bir şehir!..' Ülkemizi derinden yaralayan 6 Şubat depremleri sonrası yaptığı çalışmalarla gönüllerde taht kuran Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın geleceğe yönelik öne çıkan hedefi ise kentsel dönüşüme ağırlık vermek suretiyle, Konya'nın daha güvenli hale gelmesi.

Özetle söylemek gerekirse; tarihi ve kültürel derinliği yanında tarım, sanayi, kentleşme ve akla gelebilecek her sahada ve özellikle de 7'den 70'e herkesi kapsayan belediye hizmetleri ile Konya, dünya çapında şehircilik açısından örnek alınması gereken bir yer.

"Gez dünyayı gör Konya'yı" sözü bugün her zamankinden daha fazla geçerli yani. Konya'dan öğrenilecek çok şey var çünkü!..