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EKREM KIZILTAŞ
Dert söyletir!..

Dert söyletir!..

04.10.2023, Çarşamba

TEKNOFEST ziyaretçilerinin toplam sayısı 5 milyonun, bu yıl 5.'sinin yapıldığı İzmir'dekine katılanlar da 1 milyonun üzerinde imiş. Gençliğimizin havacılığa, uzaya ve teknolojiye olan merakının arttığını gösteren bu gelişme milletimizin geleceğe güvenini artırırken, Z Kuşağı meraklılarının da canını sıkıyor olmalı.
Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'la, Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi'ni dolaşırken, rezervasyonla çalışan ve 24 saat açık olan kütüphanenin gençlerle dolu olması dikkatimizi çekiyor. Talep üzerine Mimar Sinan Uyumayan Kütüphanesi'ne de açtıklarını belirten Başkan Yılmaz, 40 bin civarında aboneleri olduğunu ve tam kapasite ile çalıştıklarını vurguluyor.
Ders çalışanlar, kitap okuyanlar, akademik araştırma için çalışanlar… Gençlerimizin artan ilgisinden memnun olan Cumhurbaşkanımızın, 'TEKNOFEST Kuşağı' vurgusu, malum. Sadece Bursa Yıldırım'da değil, gençlerimizin Türkiye'nin hemen her yerindeki kütüphanelere olan ilgileri, bir Kütüphane Kuşağı'ndan bahsetmeyi de mümkün kılacak düzeyde.
Bu ve benzeri sevindirici gelişmeler, gençlerimizin sosyal medyadaki şer odakları ve iş birlikçi bir kısım medyanın bütün aleyhte çabalarına rağmen ülkemizin kendi ayakları üzerinde durma çabasını benimsediklerini gösteriyor. Bu da, Türkiye'nin istikbalinin çok daha parlak olacağına işaret.
Bursa Yıldırım Belediyesi'nin 'İlme Adanmış Bir Ömür' başlığı altında düzenlediği 'Prof. Dr. Hayrettin Karaman'a Vefa Gecesi', değerli insanların hayatlarında takdir edilmesine güzel bir örnek oldu. 89 yıllık ömrünü Rıza-ı Bari uğrunda hizmetle geçiren ve halen sürdüren Hocaların Hocası Hayrettin Karaman'ın ailesi ve evlatları yanında manevi evlatlarının birçoğunun katıldığı programı izleyenler unutulmaz saatler yaşadı.
Cumhurbaşkanımızın tebrik mesajı gönderdiği programın açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Uludağ Üniversitesi Rektörü Ferudun Yılmaz, Milli Eğitim Bakan yardımcısı Nazif Yılmaz ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hayrettin Hoca'nın unutulmaz hizmetlerine dikkat çektiler.
Hayatının çeşitli dönemlerine şahitlik etmiş olanlardan Diyanet İşleri eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Prof. Dr. Mürteza Bedir, Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Prof. Dr. Tahsin Görgün ve Prof. Dr. Kaşif Hamdi Okur'un, Hoca'nın damadı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un yönettiği panelde anlattıkları, Hayrettin Hoca'yı örnek almak isteyenler açısından derslerle doluydu.
Hayrettin Karaman Hoca'nın yazdığı şiirlerden oluşan 'Dert Söyletir Aşk Ağlatır' isimli eserden bazı şiirleri ilahi formunda besteleyen Mehmet Kemiksiz'in konseri, gecenin hoşluklarındandı.
Gecedeki teşekkür konuşmasında, 'eli kalem tuttukça hizmete devam edeceğini' vurgulayan Hayrettin Karaman Hocamıza sağlık ve afiyet niyaz ediyorum…

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