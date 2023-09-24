İhsan'ın getirdiği çaylar içilirken, sessizliği Selim bozdu:

- Havalar sabahları iyice serin olmaya başladı. Anlaşılan bir süre sonra sabah sohbetlerimizi içeride yapmaya başlayacağız… Mustafa:

- Evet öyle gözüküyor. İşin tuhafı yazın sıcaklardan, kışın da soğuklardan rahatsız olup dert yanıyoruz… Remzi:

- Bahara pek itirazımız yok ama… İhsan, Melih Bey'e:

- Siyasette durumlar karışık sanki. Mahalli seçimlerde ittifak oluşmayacakmış gibi bir hava var sanki, ne dersiniz?..

- Görüntü öyle. Meral Akşener çıkışlarını iyice artırdı ve son olarak seçime tek başına gireceklerini açıkladı. Ancak yine de konuya temkinli yanaşmak gerek. İyi Parti'nin birkaç küçük ilçe ve belde hariç, Türkiye genelinde iddialı olduğu herhangi bir yer yok. İyi Parti ve HDP olmadan CHP'nin daha önce kazandığı birçok yeri kaybedeceği de biliniyor. Dolayısıyla vaktiyle o masayı oluşturanların tekrar devreye girip gerekeni yapmaya çalışacaklarını her zaman akılda tutmakta fayda var… Selim:

- İttifak kurulsa bile CHP'nin daha önce kazandığı yerlerde şansı yok bence. Lafa gelince mangalda kül bırakmıyorlar, ama başta İstanbul ve Ankara olmak üzere seçildikten sonra doğru dürüst herhangi bir hizmeti bile olmayan başkanları insanlar neden seçsin ki?.. Melih Bey:

- CHP'nin kalesi olarak bilinen yerler hariç olmak üzere ittifak olsa bile kazanma şanslarının olmadığı söylenebilir. Ancak, o ittifakı oluşturabilen çevrelerin algı oluşturma başarısını düşünerek yine de temkinli olmakta fayda var… Remzi:

- Bir İstanbullu olarak Melih Bey'in canı fena yanmış anlaşılan, ki işi sağlama bağlamayı düşünüyor… Melih Bey, gülümseyerek:

- Bu hafta içinde Turkuvaz Medya Grubu'ndan arkadaşlar Tuzla'yı ziyaret etmişlerdi. İçlerinden biri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın hizmetlerini anlata anlata bitiremiyordu. Bir ara aklıma Tuzla'da yapılanlarla İstanbul'da yapılanları ve yapılamayanları karşılaştırmak bile geldi. Bırakın Kocaeli, Sakarya, Bursa, Konya, Samsun, Ordu ve diğer büyükşehir belediyelerini; İBB ve ABB'nin faaliyetlerini AK Parti'nin ve MHP'nin normal şehirler hatta bazı ilçe belediyelerindeki hizmetleri ile karşılaştırmak bile, CHP'li belediyelerin hizmet değil, sadece laf ürettiklerini ortaya koyar… Mehmet:

- Tuzla demişken, benim çocuklardan birisi orada oturduğu için ben zaman zaman gider, kalırım. Üç dönemdir Tuzla'da Belediye Başkanlığı yapan Şadi Yazıcı, hizmetleri ile bütün ilçenin teveccühünü kazanmış bir isim. Belki yaşım gereği, benim en çok takdir ettiğim hizmetlerinden birisi belediyenin Yaşlılar Merkezi… Selim, gülerek:

- Mehmet ağabey, yaşlılar merkezine gidecek kadar yaşlı değilsin daha… Mehmet:

- Şaka bir yana. İlçenin değişik yerlerinde oturan yaşlıların, faydalı bilgiler öğrendikleri, kendi aralarında çeşitli faaliyetlerde bulundukları ve bahçesinde sebze yetiştirmekle meşgul oldukları bir yer, Yaşlılar Merkezi. Her uğradığımda merkeze gelip gidenlerin son derece mutlu olduklarına, Başkan'ın sağlığı ve başarısı için dua ettiklerine şahit oldum. Yine beni şaşırtan yerlerden birisi de adeta bir teknoloji üssü olan TEKMER. Başkan Şadi Yazıcı'nın, Teknolojiye özel bir merakı olduğu bilinir ve burası da sanırım ülkemizde benzeri az olan yerlerden. Merkezde, araştırmacılara hizmet veren ve normal bilgisayarlarla günler süren işleri bir iki dakikada yapabilen süper bir bilgisayar da var…

Kifayetsiz muhterislere geçit yok!..

- TEKMER'de uzay yolculuğu ve kutuplarla alakalı bilgiler veren bölümler de var, bildiğim kadarıyla. Arkadaşımın anlattıklarından birisi de, 4 binden fazla Tuzlalı kadının gönüllü olarak görev yaptıkları ve aile bütçelerine katkıda bulunan kadınlara iş imkanı sağlama yanında, yardıma muhtaç ailelere de destek sağlanan Gönül Elleri Çarşısı. İhtiyaç sahiplerinin yılda iki kez ücretsiz alışveriş yapabildiği bir mekan… Mehmet:

- Dağınık bir ilçe olan Tuzla'da belediyenin girişimi ile bir çupra balığına benzetilerek yapılan Marina da, ilçe açısından muhteşem bir hizmet. Tuzlalılar yanında başka yerlerden gelenlerin de ilgi gösterdikleri bilinen Marina'da alışveriş merkezleri yanında çok sayıda aslana ev sahipliği yapan AslanPark, Akvaryum ve Tema Park gibi yerler var… Melih Bey:

- Bütün AK Partili ve MHP'li belediyelerde olduğu gibi Tuzla'daki hizmetler de saymakla bitmez. Başkanlığa 2009'da gelen Şadi Yazıcı'nın, her dönem olduğu gibi 2019'da söz verdiklerini fazlasıyla yerine getirdiği biliniyor. Kentsel dönüşümde şu ana kadar 8 bin 665 bağımsız bölüm ve 40 site dönüştürülürken 36 sitede dönüşüm için son aşamaya gelinmiş. İstanbul'a 5 yılda 100 bin kentsel dönüşüm konutu söz verip, 4 senede sadece 4 binini yapabilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun Tuzla'dan alması gereken çok ders olduğu, söylenebilir… Selim:

- İmamoğlu, Şadi Yazıcı ile özel olarak ilgileniyor galiba. Geçenlerde hakkında atıp tutuyordu yine… Melih Bey:

- Birçok belediyede olduğu gibi İBB tarafından söz verilip yapılmayan projelerden 7 tane de Tuzla'da var. İmamoğlu, Şadi Bey'in bunları ve bitirmediği projeleri bitirmiş gibi sık sık açılışlar yapmasını dile getirmesine kızıyor herhalde. İmamoğlu yönetiminin, İstanbul'da AK Parti tarafından idare edilen ilçe belediyelerinde İBB'nin başlattığı projelerin nerdeyse hiçbirini devam ettirmediği bir gerçek… Mehmet:

- Kendisinin herhangi bir projesi bulunmayan İmamoğlu'nun AK Parti tarafından yönetilen ilçelerdeki projeleri sürdürmemesi normal belki de. Bütçesini icraat yerine daha çok reklama ayıran bir zihniyetten başkası da beklenemez zaten… Melih Bey:

- Her AK Partili belediye gibi gençler ve çocuklarla ilgili çalışmalar da çok yaygın Tuzla'da. Öğrencilere üniversite hazırlık kursu bunlardan birisi. İhtiyaç sahibi çok sayıda öğrenciye burslar veriliyor ve adeta beş yıldızlı bir kamp olan Şehit Ömer Halisdemir Kampı da gençlerin hizmetinde. Vaktiyle İstanbul Şehir Hatları'nda hizmet veren Mehmet Akif Ersoy isimli gemi de gençler için çeşitli faaliyetlerde kullanılan bir merkez haline getirilmiş… Mustafa:

- AK Partili ve MHP'li belediyelerin hizmetleri anlata anlata bitmeyen destanlar gibi. İstanbul Asya yakasındaki Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Şile ve diğerlerinin de tıpkı Tuzla gibi başarılı hizmetleri var. Aynı şekilde Avrupa yakasında da Esenler, Bağcılar, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Zeytinburnu, Başakşehir, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane, Eyüpsultan, Fatih, Silivri, Çatalca ve diğerleri de öyle… Selim:

- Bir yanda icraatları ile destanlar yazan Cumhur ittifakı belediyeleri öbür yanda da adeta hizmet yapmaktan utanan CHP'li belediyeler yani. İBB Başkanı ayrı bir alem tabii. Umulur ki insanımız önümüzdeki seçimlerde hizmet yerine algı ile uğraşanlara derslerini verir ve onlar da çalışmak gerektiğini anlarlar… İhsan:

- Anlatılanlar, İstanbul ve benzeri birçok şehirde hizmet yerine başka makamlara ulaşma hayaliyle boş oturanların mahalli seçimlerde işlerinin zor olduğunu gösteriyor. Ziya Paşa 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' demiş, malum. Bu millet bir defa kandırılsa da ikinci defa zor kandırılır herhalde. Zararını hep beraber çektiğimize göre, İnsanımız lafa değil icraata bakar ve kifayetsiz muhterislere geçit vermez, inşallah…

- İnşallah…