Türkiye'deki muhalefetin, olması gerektiği gibi mi olduğu, uzunca tartışılabilecek bir husus. Seçimlerin üzerinden bu kadar zaman geçtikten sonra bile ülke gerçeklerine bigane kalıp, iç problemlerine odaklanmaları, düşündürücü.

Muhalefetteki partilerin, kendi iç tartışmalarına yoğunlaşıp ülkemiz ve dünyadaki gelişmelere ilgi göstermeyişleri sebepsiz değil. Kendilerine oy vereceklerin her ne olursa olsun bunu sürdüreceklerine yönelik aşırı güvenleri var çünkü.

Son yıllarda yaşadıklarımız ise, birilerini aşırı şekilde ümitlendiren olumsuz bazı gelişmelere rağmen insanımızın kahir ekseriyetinin seçim tercihlerini son derece bilinçli bir şekilde yaptığını gösteriyor.

Salgın, deprem ve benzeri bazı olumsuzluklar sebebiyle büyük ümitlere kapılan muhalefetin oy oranlarının yerinde saydığını görmek, yaşananlara derin bir irfanla bakan insanımızın kaptıkaçtı zihniyetlere prim vermediğinin göstergesi.

Ülkemize boyun eğdirmeyi amaçlayan girişimler sebebiyle yaşamak durumunda kaldığımız bütün sıkıntılara ve bunlar üzerinden oluşturulan algılara rağmen insanımızın, tercihini doğru olandan yana yaptığı görülüyor. Bu, milletimizin gelişmeleri hakikaten kendisine has bir irfanla yorumladığının delili.

Özellikle algı konusunda kafaları karıştıracağı ve insanları yönlendireceği düşünülen bazı olumsuz gelişmelere rağmen 2014, 2019 ve 2023 seçimlerinde alınan sonuçlar, kötü niyetli girişimlerin arzu edilen neticeleri sağlamakta işe yaramadığının göstergesi.

Bir kesimin, ülkemiz ve milletimiz açısından herhangi bir fikir geliştiremeyen ve anlamsız faaliyetlerle günlerini geçiren partilere verdikleri oylar, düşündürücü. Ancak yine de algılarla oluşturulmaya çalışılan bütün olumsuz tablolara rağmen kahir ekseriyetimizin ülke ve millet için doğru olanın tercih etmesi, sevindirici.

Son yıllarda, olumsuz algılar oluşturmakta alınan büyük mesafelere rağmen, kötü niyetli yönlendirmelere prim vermeyen insanımızın kendisi için çalışacak kadroları işbaşına getirmesi, toplumsal bilincimizin ayakta olduğunun delili.

Muhalefet cenahı, genel seçimlerdeki ittifakın mahalli seçimde de sürüp sürmeyeceği konusunda birbirlerini tartma aşamasında.

İttifakın ufak tefek partileri ve HDP şimdilik suskun durmayı tercih ediyor gibi. CHP ve İP arasında yaşananlar, CHP'nin cömertçe milletvekillikleri dağıtması ve bakanlık sözleri vermesini örnek alan Akşener'in, mahalli seçimlerde mümkün olduğu kadar çok belediye başkanlığı koparma niyetinde olduğunu gösteriyor.

Esas dikkat çeken, yerel seçimlerde ne yapacakları merak edilen partilerin Türkiye ve Dünyadaki gelişmelerle nerdeyse hiç ilgilenmeyişleri. Seçimden bugüne yaşanan iç ve dış gelişmeler konusunda neredeyse ağızlarını bile açmadılar denilse, yeri.

Başta CHP ve İP olmak üzere muhalefet, oylarının çantada keklik olduğu kanaatinde galiba…