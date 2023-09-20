CHP Genel Başkanlığına soyunmuş gibi gözüken Özgür Özel, kimilerine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun, kimilerine göre ise Ekrem İmamoğlu'nun 'tavşan adayı'. Net olan tek şey, Özgür Özel'in tavşan aday olduğu.

CHP'den bazıları, sanki bir heyecan dalgası esmiş gibi yapmakla yetindiler. Ancak, Özgür Özel'in adaylığı partisi dışında herhangi bir heyecan doğurmadı. Bunun sebebi de, muhtemelen herkesin yaşananların eninde sonunda bir kurgudan ibaret olduğunun farkında olması.

Partilerinin içinde bulunduğu duruma üzülen CHP'lilerin ve Türkiye'nin ana muhalefet partisinin bundan çok daha iyi olmasının demokrasi açısından gerekli olduğuna inananlar, ciddi bir hayal kırıklığı içindeler. Bu iki kesim de ciddi bir gereklilik olduğunu düşündükleri 'değişim' yerine, adeta değişimin karikatürü ile karşılaşmanın şoku içinde.

CHP'nin gerçekten değişmesi gerektiği konusunda hemen herkes fikir birliği halinde. Ancak, Özgür Özel'in gerçek bir değişim sağlama şansı olmadığı da kamuoyunda adeta ortak bir kanaat.

Kendisine CHP'de değişim gibi aslında gerçek olamayacak kadar güzel bir hedef belirlediğini söyleyen tavşan adayın öncelikli problemi, inandırıcılık. Adaylık açıklarken şikayet ettiği hemen her hususun doğrudan ve dolaylı sorumlularından birisi de Özgür Özel çünkü.

Milletimizin ana muhalefet partisi koltuğunu işgal eden CHP'den beklentileri konusu, ayrı bir fasıl. Yakın geçmişi Türkiye'nin menfaatleri ile alakalı anlaşılmaz davranışlarla dolu olan bu partideki değişim, mesela CHP'nin Mavi Vatan konusuna bakışında olumlu yönde bir değişikliğe sebep olur mu acaba?..

Kılıçdaroğlu'nun yerine Özel gelirse CHP, Türkiye ve KKTC'nin Akdeniz'deki enerji hakları konusunda Yunanistan ve Fransa'nın iddiaları yerine bizim tezlerimizi savunur mu sorusu, ciddi bir merak konusu.

Aynı şekilde ülkemize yönelik terör tehdidi konusunda CHP'nin PYD/YPG'ye yönelik sempatik bakışının devam edip etmeyeceği ve tabii PKK'nın uzantısı partiyle olan iş birliğinin sürüp sürmeyeceği de önemli konulardan.

Bunlar ve benzeri, ülkemizin varlığı, birliği ve bekası ile yakından ilgili konularda CHP'de bir değişim olup olmayacağı önemli bir soru işareti. PKK'nın uzantısı HDPile birlikte TSK'nın sınır ötesi harekat tezkeresine hayır oyu veren CHP, Özgür Özel kazanırsa nasıl davranır mesela?..

Özgür Özel, partiyi yönlendiren güçlere 'CHP'yi tıpkı sizin istediğiniz gibi idare edeceğim' mesajı verme çabasında belli ki. Adaylık konuşmasında milletimize yönelik herhangi bir mesajı olmayışı, meselenin püf noktası. Özel, CHP'nin başına nasıl gelineceğini ve orada nasıl kalınacağını kavramış, anlaşılan.

İçi boş değişim mesajlarının kimseye faydası olmaz. CHP'de gerçekten değişim isteniyorsa bu, ancak milletimizin değerleri ile barışmakla mümkündür… CHP'nin bunu yapıp yapamayacağı, asıl mesele…