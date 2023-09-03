Beraberinde Oğuz'la gelen Melih Bey'i görür görmez ayağa kalkan Selim:

- Hoş geldiniz, safalar getirdiniz!.. Gözlerimiz yollarda kaldı yahu, nerelerde kaldınız?.. Selim'in çıkışlarına alışık olsa da biraz şaşıran Melih Bey, soran gözlerle İhsan'a baktı… İhsan, gülümseyerek:

- Selim'in kafası her zamanki gibi sorularla dolu. Bir saattir konuşup duruyoruz ama, olup bitenlerin makul bir izahını bulamadık. Bu yüzden sizi görünce heyecanlandı… Selim, sözü alarak:





- Meral Akşener'in çıkışları, Kılıçdaroğlu'nun pes perdeden cevabı, İmamoğlu'nun yarım ağız adaylık açıklaması, Mansur Yavaş'ın her tarafa çekilecek sözleri, yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağı... Bütün bunları konuşurken kafamız karıştı hakikaten. Bu yüzden sizi görünce sevindim. Gerçi her gördüğümde zaten sevinirim, ama bu defa biraz daha fazla sevindim herhalde… İhsan'ın ikram ettiği çayı yudumlayan Melih Bey:

- Olup bitenler sadece sizi değil hepimizi şaşırtıyor, lafa aramızda. Ancak bütün bunların mahalli seçimlere hazırlık olduğunu ve o zamana kadar köprülerin altından çok sular akacağını, unutmamak gerek... Mehmet:

- Bu durumda Akşener, 'ittifak yok' ya da benzeri sözlere rağmen tekrar masaya oturur mu dersiniz?..

- Neden oturmasın ki?.. Önce, 'kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız' dedi, ama hemen ardından 'yerel seçimde ittifak yok, bazı yerlerde iş birliği olabilir' demek durumunda kaldı. İyi Parti'nin tek başına seçime girmesi halinde iddialı olduğu herhangi bir yer yok. Bu, işin bir yönü. Genel seçimler öncesinde masadan kalkıp, nasıl ki üç gün sonra masaya oturmak zorunda kaldıysa şimdi de böyle olmayacağının, garantisi yok… Mustafa, merakla sordu:

- Müşteri mi kızıştırıyor yani?..

- Öyle de denebilir. Son mahalli seçimlerde CHP'ye birçok yerde destek vermişler ve başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok belediyenin CHP tarafından kazanılmasında ciddi bir rol oynamışlardı. Şimdi belli ki en azından bazı belediyelerin İyi Parti'ye verilmesini istiyor ve bunun için güya ittifaka sıcak bakmadığı numarası yapıyor bence… Selim:

- Akşener, ittifakta yokuz ama bazı yerlerde iş birliği yapabiliriz derken, bizi de görün mü demek istiyor yani?..

- Tabii ki. Unutmayalım, 2019'da CHP'nin birçok belediyeyi almasında payı olan İyi Parti'nin kazandığı bir belediye yoktu. Bunun, parti içinde bir sıkıntı vesilesi olduğu biliniyor… Mustafa:

- Benim kafama takılan, başka bir şey. Geçen 3 Mart'ta masadan kalkan Akşener'i 6 Mart'ta tekrar o masaya oturtan güç, bu ittifak işinden elini ayağını çekmiş olabilir mi, ne dersiniz?..

- Sanmıyorum. Şu anda herkes kendi halinde gibi gözükse de zamanı gelince o gücün tekrar devreye gireceğini ve masayı oluşturmak için elinden geleni yapacağını, düşünebiliriz… İhsan:

- O zaman soruyu şu şekilde sormak gerek: İttifakın tekrar oluşması durumunda genel seçimlerdeki yapı aynen kurulabilir mi? Bu birinci soru. Esas soru ise bütün bu yaşananlardan sonra oluşturulacak bir ittifakla, mesela İstanbul ve Ankara'da tekrar kazanabilirler mi?..

- Bu, on beş puanlık uzman sorusu. Onlar kazanabileceklerini düşünüyorlar. Ancak İstanbul ve Ankara seçmeninin bu işe ne diyeceği, önemli. Tabii bir başka önemli husus da AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın ne yapacağı… Remzi:

- İttifak olur mu olmaz mı, soru işareti, tamam. İttifak olur ve İmamoğlu İstanbul'da ve Yavaş Ankara'da CHP adayı olursa, durum ne olabilir?..

Adaylık çantada keklik değil…

- İmamoğlu'nu CHP'nin tekrar aday gösterip göstermeyeceği ve Mansur Yavaş'ın Ankara'dan tekrar CHP adayı olması meselesi, karmaşık. Bu, bir yandan Kılıçdaroğlu'nun gücünü muhafaza edebilmesi ve bir yandan da CHP'deki 'seçime neden kendi içimizden birileri ile girmiyoruz' itirazı ile alakalı. Kendilerini fazla önemseyen iki ismin parti içindeki atraksiyonları, birilerinin canını fena sıktı çünkü. Adaylıkları çantada keklik değil yani… Mehmet:

- İmamoğlu ya da Yavaş'ın İyi Parti'den aday olmaları ihtimali var mı sizce?..





- Sanmıyorum. İyi Parti böyle bir şeyi istese de, böyle bir durumda öncelikle ittifak problemi çıkar. CHP kitlesi buna razı olmayacağı gibi, iki isim de böyle bir durumda kazanma şanslarının olmayacağını iyi bilirler… Mustafa:

- O zaman İmamoğlu'nun 'geniş bir İstanbul ittifakı' ve Mansur Yavaş'ın 'rozetsiz başkanlık' gibi sözleri, adaylıklarını garantileme gayreti mi?..

- Herhalde. İstanbul ve Ankara belediye başkanlarının başarılı olduğu iddia edilse de, aslında ciddi bir başarıdan söz edilemeyeceğini, en iyi CHP'liler biliyor. İBB ve ABB'nin hizmet özürlü olması sebebiyle, İstanbul ve Ankara'daki CHP'li ilçe belediye başkanları, rahatsız. Bu, karar aşamasında, Kılıçdaroğlu'nun elini kuvvetlendirecek şeylerden birisi… Selim:





- CHP her durumda İstanbul, Ankara ve İzmir'i mutlaka kazanmak isteyeceği için, İyi Parti'nin buraları isteme şansı yoktur herhalde?..

- İyi Parti İstanbul ve Ankara'da bazı ilçeleri isteyebilir. Bu konuda sızan kulis bilgileri de var. Tabii CHP'nin buraları verip vermeyeceği, soru işareti. Son seçimde toplam oylarının yüzde 1 mi 2 mi olduğu tartışılan 4 partiye verilen 38 milletvekili, sıkıntı oluşturdu. İyi Parti'nin pazarlıkta isteyeceği yerlerin, CHP'nin kazanabileceği ilçeler olması, CHP'yi karıştırır. Ancak, İyi Parti ve bu arada tabii HDP ile iş birliği yapılmaması durumunda yerel seçimde başarı şansının olmayışı da CHP'nin elini zayıflatan bir durum… Selim, gülümseyerek sordu:

- CHP Genel Başkanı, yerel seçimlerde başarılı olursa hemen erken seçim naraları atmaya başlar mı dersiniz?.. Melih Bey:

- Hem de nasıl!.. Seçimin hemen ardından böyle bir şeyler söylemeye çalışmıştı zaten. Yerel seçimde başarılı olması halinde partisini uzun süre oyalayabilecek bir bahaneye de kavuşmuş olur… Mustafa:

- Dönüp dolaşıp, tekrar ittifak olup olmayacağı sorusuna geliyoruz yani. İyi Parti ve diğerleri ne derlerse desinler, bunun kararını daha önce o masayı oluşturanların verecekleri de net. Bu durumda AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın ne yapacağı önemli galiba?..

- Evet. Cumhurbaşkanımız, seçilir seçilmez yerel seçimlerin startını verdi zaten… Selim:

- İş başına gelir gelmez önce Cumhurbaşkanlığı adaylığına, sonra yardımcılık adaylığına ardından da CHP Genel Başkanlığı'na heveslenip görevini ihmal eden ve ancak başka çare kalmayınca İstanbul'u hatırlayan İmamoğlu, eğer aday gösterilirse ittifak olsa dahi seçilme şansı yok, bence. Ne dersiniz?.. Melih Bey:

- Katılıyorum. Aynı şeyi Ankara, Antalya, Adana ve Mersin başta olmak üzere başka yerler için de söyleyebiliriz… Selim:

- İzmir'e hiç değinmiyorsunuz?..

- İzmir, seçmeninin tavrı sebebiyle ümitsiz vaka. Ancak yine de hizmet alamayan seçmenlerin bu defa CHP'ye bir ders vermeye niyetlenmesi de ihtimal dışı değil… Aslında CHP ve potansiyel ittifak üyeleri, dereyi görmeden paçaları sıvıyorlar bence. Tek ümitleri, hizmet kusurlu olduklarını iyi bildikleri kişilerin algılarla tekrar kazanabilmesi. Yakın tarih, geldikleri makamın hakkını vermeyenlerin ve zihniyetlerinin hayal kırıklıkları ile dolu oysa… İhsan:

- Anlaşılan o ki, bize milletimizin gerçekten hizmet edecek kadroları tercih etmesi konusunda gayret etmek ve hayırlı olanların iş başına gelmesi için dua etmek düşüyor… Hayırlı olan ne ise o olur inşallah…

- İnşallah…