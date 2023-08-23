At gözlüğü takmaktan hoşnut olan içimizdeki hayranları duymaktan hoşlanmazlar. Ama, Avrupa'nın olup bitenlere tarafsız bir gözle değil, menfaat ve tarafgirlik açısından baktığı açık bir gerçek. Ve bu, genel olarak bütün batı ülkeleri için de geçerli.

Kıbrıs konusunda verdiği bütün sözleri unutan ve Güney Kıbrıs'ın üyeliğini hukuksuz bir şekilde kabul eden Avrupa Birliği'nin çifte standardı, malum. Topluluk kurallarını hiçe sayarak üye yaptıkları GKRY'nin hukuksuz davranışlarına müsamaha göstermeleri de şaşırtıcı değil. Ancak, bütün ülkelerin eşit oy hakkı ile temsil edildikleri Birleşmiş Milletler'e bağlı Barış Gücü'nün tarafgir davranışları, tuhaf.

GKRY sevgisi sebebiyle topluluk kuralları yanında uluslararası hukuku bile yok sayan AB ülkeleri, 'tarafsızlık özürlü' tutumlarında yalnız değiller. Kıbrıs'ta, Yeşil Hat olarak bilinen Türklerle Rumlar arasındaki tampon bölgede BM adına görev yapan Barış Gücü askerleri de tarafsız olamıyorlar.

Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamaya niyetli Rumların adadaki Türkleri kovma ya da yok etme merakına kapılmasıyla başlayan olaylar sırasında 1963'te Kıbrıs'a çağrılan BM Barış Gücü, o günlerden beri görevde. Başından beri de Rum yanlısı tavırlara sahipler.

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan ve Türklerle Rumların beraber yaşadıkları Pile'yi Lefkoşa'nın Yiğitler Köyü'ne bağlayacak yol, yılların problemi. Birisi Türk diğeri Rum iki muhtar tarafından yönetilen köyün GKRY ile ulaşımı son derece rahat iken, Türklerin KKTC ile bağlantılarının son derece sıkıntılı olması, dikkat çekici.

Kontrole tabi olmadan GKRY bölgesine geniş ve rahat yollarından gidip gelebilen Rumlara karşılık, KKTC ile bağlantılarını sağlayan yolları son derece kötü olan Türkler, bir de çeşitli kontrollerle karşı karşıya.

Kıbrıs Türk tarafının itirazlarına rağmen 1996'da Larnaka - Dikelya - Aya Napa ve 2004'de de Pile - Voroklini yollarının ara bölgeden geçmesine ses çıkarmayan BM Barış Gücü, Pile – Yiğitler yolunu ise 25 senedir engellemiş.

Rumların Pile'den GKRY tarafı ile bağlantısını kolaylaştıran yollara sıcak bakan, hatta yardımcı da olan BMBG'nin, Pile Lefkoşa yolu konusunda ipe un sermesi, yaşananların esas sebebi.

Sürekli olarak oyalanan Pileliler 25 senedir verilmeyen haklarını almak için harekete geçince, engellemeye çalışan BMBG askerlerinin şok yaşaması, anlaşılabilir bir durum. Gelişmeleri KKTC'yi ve ülkemizi suçlama vesilesi olarak kullanan Avrupalılar da… Güya bizden olan ama meseleye BMBG, hatta GKRY gibi yaklaşan içimizdekiler ise, konunun en garip tarafı…

İçimizdeki batı aşıklarının bilmesi gereken temel gerçek şu: Pile ile Yiğitler arasındaki yol meselesinin de açıkça gösterdiği gibi, Avrupalıların ve dahi Batılıların tarafsızlıkları kocaman bir yalandan ibarettir!..