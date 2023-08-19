Yaklaşan yerel seçimlerde benzemezler ittifakının, 6'lı, 7'li ya da 16'lı olarak tekrar sahne alıp almayacağı, en çok merak edilen konulardan. İttifakın önemli üyelerinden İYİ Parti ve HDP cenahından gelen 'seçime tek başımıza gireceğiz' şeklindeki açıklamalar, CHP'nin işinin bu defa zor olduğunu düşündürüyor.

Ancak, bu türden beyanların, bilmecenin kandırmacası olma ihtimali yüksek. Masa kurmak ve devamı ettirmekte başarılı olanlar var çünkü.

Geçtiğimiz seçim öncesinde, altılı masanın birileri tarafından oluşturulduğu kanaatinin komplo teorisi olduğunu söyleyenleri yalanlayacak epey malzeme vardı. Sadece, Meral Akşener'in zehir zemberek açıklamalarla 3 Mart'ta kalktığı masaya 6 Mart'ta geri dönmek zorunda kalması bile fikir edinmeye kafiydi, mesela.

Yine de önümüzdeki yerel seçime doğru yaşanacaklar ve son tahlilde ittifak üyelerinin takınacağı tutumlar, kimin haklı olduğu konusunda ciddi öneme sahip olacak. İttifakın önemli üyeleri söylediklerinde diretir ve seçime tek başlarına girip, CHP'yi kendi kaderi ile baş başa bırakırlarsa, 'üst akıl' ya da 'dış mihrak' söylemlerini belirli ölçüde kan kaybedeceği söylenebilir.

Hizmeti filan önemsemeyenlerin banko oyları sebebiyle, CHP'nin fazla uğraşmaya gerek kalmadan alabileceği yerlerin mevcudiyeti, bir vakıa. Ancak, 2019'daki belediyeleri tekrar kazanabilmek için CHP'nin ittifaka ihtiyacı var ve 'dostlarının' bunu temin etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacakları da biliniyor.

Bu hususla ilgili esas konu ise İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya başta olmak üzere bazı şehirlerde yaşayan seçmenlerin, geçmiş dönemde karşı karşıya kaldıkları başarısızlıklara rağmen, ittifakla verilmeye çalışılacak gaza gelip gelmeyecekleri.

CHP'de hakım olan beklenti, genel seçimlerde ittifakın sağladığı lokal başarıların, CHP'li belediyelerin başarısızlıklarına rağmen yerel seçimlerde de sağlanabileceği yönünde. Ancak, 'arsenikli, hatta lağım karışmış su içer yine de CHP'ye oy veririm' çılgınlığının İstanbul ve Ankara'ya bulaşmamış olduğunu düşündürecek epey emare de mevcut.

Daha da ileri giderek, hizmet alanındaki bütün başarılarına rağmen AK Parti'yi 2019'da uyardığı düşünülen seçmen davranışının CHP'nin banko gördüğü yerlerdeki seçmenlere bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu da söyleyebiliriz.

CHP'li bazı ilçe belediye başkanlarının, çok başarılı oldukları söylenen bazı başkanların başarısızlıklarını itiraf etmeleri, iç çekişmelere kendilerini kaptırmalarının bir neticesi. Ancak, hizmet yerine algıyla yetinmesi beklenenlerin de, olup bitenleri not ettiklerini unutmamak gerek.

Tecrübelere bakarak söyleyebiliriz ki, 'lağım karışmış su içer yine CHP'ye oy veririm' tavrının bulaşma ihtimali epey az. Ancak, 'ben şunlara bir ders vereyim' anlayışının bulaşma ihtimali oldukça ise oldukça yüksek. Bizden söylemesi…