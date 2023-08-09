Demokrasi ve insan haklarından bahsetmeyi seven terör örgütü işbirlikçileri tarafından çocukları dağa kaçırılan annelerin, 'evladımı istiyorum!' çığlığının eritemeyeceği yürek yoktur.

'Evlatlarımızı istiyoruz' feryatları ile yola çıkan anneler, babalar ve diğer aile fertlerinin eylemlerinden daha 'sivil' herhangi bir eylem yoktur ve olamaz da!.. Diyarbakır Annelerinin çığlıklarına kulak tıkayanlar, aydın ya da siyasetçi, yerli ve milli olmadıkları gibi demokrasi ve insan hakları gibi evrensel değerler konusunda da samimiyetsizler…

Çocuğu PKK'ya terörist yetiştirilmek üzere dağa kaçırılan Hacire Akar'ın, 'evladımı istiyorum' çığlığı ile HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattığı 'Diyarbakır Anneleri' eylemi 5. yılında.

HDP'liler tarafından küçük yaşlarda dağa kaçırılan evlatlarını geri isteyen 365 ailenin 1.436 gündür sürdürdüğü eylemler 7 ile yayılırken, 42 çocuğumuzun da terör örgütünün pençesinden kurtulmasına vesile oldu.

Beşinci yıl vesilesi ile eylemin başladığı yerdeki çadırda düzenlenen panelde yapılan konuşmalar, Diyarbakır Annelerinin çığlıklarını duymazdan gelenlerin ülkemizin varlığı, birliği ve bekası konusunda milletimizden farklı düşündüklerini gösteren örneklerle doluydu.

Terörü ülkemizi teslim almanın bir aracı olarak kullanan dış mihraklar ve onlarla işbirliği yapanların, annelerin yüreklerinden kopup gelen çığlıklara duyarsız kalışlarının hikayesi, üzse de şaşırtmıyor.

Terörle mücadelede ülkemizin kararlılığı ve aldığı mesafe, sevindirici. Diyarbakır Anneleri'nin başlattığı, kimsenin itiraz edemeyeceği kadar haklı ve bir o kadar da 'sivil' eylem de, evrensel değerler üzerinden bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanların iki yüzlüğünün açık delili…

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su ile yaptığımız sohbette, hemen her konuda yoğun faaliyetlerin sürdüğü Diyarbakır'da, turizm açısından da ciddi gelişmelerin yaşandığını öğrendik.

Sadece merkezde değil hemen bütün ilçelerde yoğun çalışmalar yaptıklarını ve ildeki değerleri öne çıkardıklarını aktaran Vali Ali İhsan Su, 12 bin yıllık tarihi olan Diyarbakır'ın dini turizm açısından da ülkemizin en önemli yerlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Hz. Ömer döneminde fethedilen Diyarbakır'da 541 sahabe medfun. Kur'an-ı Kerim'de isimleri geçen peygamberlerden Hz. Elyasa ve Hz. Zülkifl'in kabirleri Eğil ilçesinde. Saba Melikesi Belkıs'ın tahtını 'göz açıp kapayana kadar' Hz. Süleyman'a getiren 'kitaptan kendisine ilim verilen kişi' olduğu rivayet edilen Nebi Harun-i Asefi'nin kabri de aynı yerde.

Vali Ali İhsan Su ve Yardımcılarından Ömer Coşkun'un anlattıkları ve gezip gördüklerimize göre, Diyarbakır hakikaten ziyaret edilmesi gereken bir şehir…

Özellikle bahar aylarında olmak üzere Diyarbakır'ı hakikaten görmelisiniz. Hem Diyarbakır Anneleri de, ziyaretinizden güç alacaklardır…