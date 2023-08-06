Melih Bey, selam vererek girdiğinde ekip hararetli bir şekilde Eyyam-ı Bahur sohbetine dalmıştı. Selim:

- Hoş geldin Melih Bey!.. İyi ki geldin. Yoksa bu yaşlıların şikayetleri sıcaklardan daha fazla zarar verecekti bana… İhsan:

- Kendisi şikayetçi değil sanki… Ne ise madem Melih Bey geldi, konuyu değiştirip, hafta için İstanbul'da izlediği toplantı ile ilgili değerlendirmelerini alalım. Melih Bey hazırlanırken ben de çayları getireyim… İhsan çayları dağıtıp oturduktan sonra Melih Bey konuşmaya başladı:

- Evet, hafta için İstanbul'da AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu'nun 'İstanbul'un Kaybolan Yılları' isimli basın toplantısına katılıp, öğrendiklerimi size aktaracağıma söz vermiştim… Öncelikle bu toplantıyı izlediğimde bir İstanbullu olarak kendimi kötü hissettiğimi söylemem gerek… Remzi, sordu:

- Hayırdır?







- Yaşadığım şehir olan İstanbul ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden bir gazeteci olarak, İBB Başkanı İmamoğlu'nun başarısız olduğundan şüphem yoktu. Ama anlatılanları dinleyene kadar durumun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum, açıkçası. Şehri 4 seneden fazladır idare eden kişinin bu kadar başarısız ve ilgisiz olabilmesi, akla ziyan. Hele de bulunduğu makamı daha yukarılara çıkmak için basamak olarak kullanmak isteyen birisi için… Selim, araya girdi:

- O kadar vahim yani?

- Evet, maalesef çok vahim. Büyük iddialarla ve vaatlerle iş başına gelmiş bir başkanın, 4 yıldır kendisine ait özgün bir hizmet ortaya koyamayışı öncelikle problemlerden. AK Parti dönemine ait projelerden iptal etmediklerini 'ben yaptım' diye sahiplenip bu açığı kapatmaya çabalaması, üzücü. AK Parti döneminde başlatılan metro hatlarına bir metre yeni metro hattı bile ekleyemiş, mesela. En çok yaptığı şey algı, şov ve reklam. Tabii sık sık engelleniyoruz şeklinde yalanlara baş vurması da cabası. CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'un başta deprem ve kentsel dönüşüm meselesi olmak üzere, ulaşım-trafik, yeşil-çevre, yatırımlar, sosyal yardımlar konuları ile ilgili olarak M. Tevfik Göksu'nun,paylaştığı veriler, durumun tam bir fiyasko olduğunu gösteriyor… Melih Bey, çantasından çıkardığı tableti açarak sözlerini sürdürdü:

- Anlattıklarından bazılarını özetleyerek aktaracağım Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, sunumuna İmamoğlu'nun AK Parti dönemini karalamak için ortaya attığı yalanları ve bunların doğrularını aktararak başladı. Biliyorsunuz göreve başlar başlamaz, önceki dönemde gereğinden çok fazla lüks makam araçları olduğunu ve bunları Yenikapı'da sergileyeceğini söylemiş ve ardından da, kamyonet, minibüs ayrımı bile yapmadan belediyenin hizmet araçlarının nerdeyse tamamını oraya yığmıştı… Mehmet, katkıda bulundu:

- Lüks makam aracı bulamadığı için herhalde, yardımcılarından birisinin lüks aracını da oraya çektirmişti… Melih Bey:

- Evet, yanlışlıkla olduğunu fark edince de o aracı hemen kaldırmışlardı. İBB Başkanının bundan sonraki adımı AK Parti döneminde temeli atılan ve bitirilen projeleri kendi yapmış gibi takdim etmeye başlamak oldu. Üsküdar'da su baskınlarını önlemek için yürütülen çalışmalar, açılışa hazır haldeki Kemerburgaz Kent Ormanı, ta 1996'da yapılan Cemal Kamacı Spor Kompleksi, Merter'de yıllardır çalışan Otopark ve benzerleri 'ben yaptım' dediklerine örnek… Mustafa, gülümseyerek:

- Cemal Kamacı kompleksindeki tadilatı bile yeniden inşa diye sundu ha!.. Pes doğrusu!..







Hizmet yok, bahane çok!..

- Adaylığında ve göreve başladığı günlerde kimsenin işine son vermeyeceğini söylemesine rağmen, İmamoğlu'nun toplamda 23 bin 298 kişiyi işten çıkarması bir başka husus. Liyakat ve benzeri laflar edip dururken, kendi açıklamalarına göre yüzde 35'i CHP'li, yüzde 15'i İyi Partili, yüzde 15'i herhalde HDP ve diğer ortaklardan ve yüzde 25'i de yine kendileriyle paralel çalıştığı bilinen Kariyer Merkezi'nden olmak üzere 66 bin 712 kişiyi de işe almışlar. Bunlardan bazılarının terör örgütleriyle bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştı, malum… Remzi, araya girerek:

- Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi kimse işinden olmayacak diye namus sözü verdiğini de unutmamak gerek…

- Haklısın. Namus sözü verdiği konudaki aldırmaz tavrıyla, CHP Genel Başkanı da kalibresi konusunda ciddi bir fikir vermiş oldu. Esenler Belediye Başkanı'nın karabatak işler dediği konular arasında belediye otobüslerinin bakım onarım ihalelerinin uyduruk şirketlere ve çok pahalı bir şekilde verilmesi de var. Sadece ihale fiyatları AK Parti dönemindeki kadar kırılmış olsaydı bile belediye kasasında kalabilecek para yaklaşık 1 buçuk milyar lira… Selim atıldı:

- Tevekkeli değil. İhaleyi ahbap çavuş ilişkisi ile alanların bakım onarım işini yapamayışları sebebiyle arızalanan, yollarda kalan ve hatta yanan otobüslerin haddi hesabı yok... Melih Bey, devam etti:

- Hizmet yapmayıp yapıyormuş gibi davranan İmamoğlu'nun çok sevdiği sözlerden birisinin 'engelleniyoruz' olduğunu hatırlatan Göksu, bu konudaki bütün iddialarının tamamının yalan olduğunu da belgeleriyle ortaya koydu. En çarpıcı örneklerden birisi ilgilinin bu sene Ocak'ta ortaya attığı bir iddia. İmamoğlu'nun, projelerinin, yatırımcılarının, finansmanının hazır ama bir imzasının eksik olduğu iddiasıyla Hükümete güya taş attığı İncirli-Beylikdüzü Metrosunun o tarihte projeleri, deprem ve zemin etütleri hazır olmadığı gibi belediyeyi borçlanamaz hale getirdiği için finansmanının da olmadığı ortaya çıkmış… Mustafa, hatırlattı:

- Sanırım bir hizmeti değişik isimler altında birçok hizmetmiş gibi sunma faaliyetleri de söz konusu?..

- Bu da alışkanlıkları arasında imiş. Aktarılana göre Arnavutköy'de 3.5 senede yapılabilen bir kültür merkezini 9 ayrı proje olarak sunmuş. Yine Ümraniye'de yapılan Şehitler Meydanı'nı, bir bütün olarak açmak yerine '150 gün 150 proje' kapsamında kulübe kulübe açmayı tercih ederek 4 ayrı hizmet olarak takdim etmişler. Bu arada Çengelköy'de bir başka projeyi de oda oda açmışlar… Selim:







- İBB Başkanı'nın en çok şikayetçi olduğu konulardan birisi de 'kaynaklarımız kesiliyor' iddiası. Bu konuda durum ne?..

- Bu konuda, sadece bütçeye koydukları merkezi yönetim katkılarının her dönemde beklediklerinden fazla gelmesi bile söylenenlerin doğru olmadığını anlamaya yeterli. Aynı şekilde faaliyetlerinin Cumhur İttifakı ağırlıklı Belediye Meclisi tarafından engellendiği iddiaları da belli ki yalan. Meclis'te hayır denilen projeleri yok denecek kadar az ve AK Parti döneminde CHP'nin hayır dedikleri ile karşılaştırıldığında aradaki hizmet anlayışı farkı net olarak anlaşılıyor… Melih Bey, saatine bakarak, sözlerini sonlandırdı:

- Bir randevuya yetişmem gerektiği için gitmem gerek. Örümüzdeki günlerde bir konuya tekrar değiniriz inşallah. Çünkü hakikaten anlatılacak çok şey var. Son olarak, İBB'nin 4 senede harcadığı bütçeyle Yaklaşık 250 km ilave metro hattı yapılabileceğini ya da yaklaşık 300 bin konut inşa edilebileceğini söyleyen Göksu'nun, 4 yılda sadece reklam için harcanan 3.8 milyar TL ile de 2 bin 533 adet konut, 31 bin 276 araçlık otopark yapılabileceğini ya da 633 adet otobüs alınabileceğini vurguladığını da belirteyim…