Buğdayla yere yazılan 'Allah' lafzındaki tanelere gagalarını sürmeyen güvercinler ya da önüne açılan her kitabı çiğneyen ama sahifeleri açılmış Kur'an-ı Kerim'e basmayıp etrafından dolaşan bir kedi…

Bu kısa videolar gerçek midir yoksa kurgu mudur, bilmem. Ama bunları gördükten sonra başta İsveç, Avrupa ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırıları yapanlara 'hayvan' demekten haya ederim. Onlar hayvandan bile aşağıdır çünkü. Yani Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da buyurduğu şekliyle: 'Belhüm adal'...

Modern, çağdaş, Avrupalı, Batılı… Demokrat, hoşgörülü, özgürlük aşığı, centilmen, hümanist… İsveç, bunlar ve benzeri bütün evrensel değerleri kucakladıklarını, temsil ettiklerini, dünyaya yaymaya çalıştıklarını söyleyenlerin örnek gösterdikleri bir ülke.

İsveç'i idare edenler bırakın çağdaş değerleri, küçük bir çocuğun hassasiyetine bile sahip değiller. Yoksa iki milyara yakın Müslümanın kutsal kitabına yönelik aşağılık tecavüzlere seyirci kalmazlardı.

Bu melanetlere hukuk bahanesi uydurmaları, tüy dikmekten beter. Kur'an-ı Kerim yakmaya özgürlük diyebilen hakimler içinse, 'hangi sapıklıklarının diyetini ödediklerini' sormak yeterli. Böyle bir alçaklığa özgürlük denemeyeceğini bilmek için hukukçu olmaya bile gerek yok çünkü.

Türkiye'ye muhtaç oldukları için melanetlere engel olmak istiyormuş gibi gözüken ama mani ol/a/mayan İsveç yöneticilerinin durumu, ibretlik. Yapılmaması gerektiğini bildikleri halde alçaklıklara mani olamıyor ya da olmuyorlar. NATO'ya katılma konusunda Türkiye'den anlayış beklediklerini söylerken yüzlerinin bile kızarmaması, ayrı bir problem.

İsveç'in NATO'ya ve bu arada herhalde çeşitli stratejik hesaplarla NATO'nın İsveç'e olan ihtiyacı, anlaşılabilir bir şey. Ancak İsveç için varlık yokluk meselesi kabul edilen bir hususta bile ülkeyi yönetenlerin, 'özgürlüklerin sınırı başkalarının özgürlüklerinin başladığı yerdir' temel kuralını uygulamakta sıkıntı çekmeleri, düşündürücü.

İsveçlilerin, NATO'yu çok önemsedikleri, açık. FETÖ, PKK gibi terör örgütleri ile ilgili sözlerini yerine getirmekte zorlanmaları ve Türkiye'nin kararını etkileyecek alçaklıklara mani olamamaları, kendi problemleri. Artık baskılara boyun eğen bir ülke olmadığımızın da farkındalar…

İsveç'in NATO'ya girişi sürecini takip edenler, ülkemizi yönetenlerin tavizsiz tavrı yanında, olanları adeta görmezden gelen teslimiyet yanlılarının pısırıklığının da farkındadır, elbette.

Hayvandan aşağı olanlar farkında olmayabilir, ama Cehennem haktır, dedikten sonra, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile yazıyı bitirelim:

"Bu cürmü işleyenler kadar fikir özgürlüğü kılıfı altında izin verenler, bu alçaklığa göz yumanlar emellerine ulaşamayacak… Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını, batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz."