Kaybedenler kulübü mensupları, 'galip sayılır bu yolda mağlup' sözünü haklı çıkarmak için olsa gerek, akla ziyan hesaplar içinde… Kıvırmaya çalışsalar da yenilgiyi gizleme şansları yok. Şimdi yapabildikleri, koro halinde 'yenildik ama ezilmedik' şarkısını söylemek.

Açık olan gerçek şu: ABD, birçok Avrupa Birliği ülkesi, FETÖ, HDP/PKK ve varlıklarını izah sadedinde Erdoğan ve AK Parti husumeti dışında bahaneleri olmayan bütün muhalefete rağmen 'adam kazandı'!.. Eze eze hem de.

Şer odakları ve içimizdeki uzantılarının Türkiye'yi teslim almaya yönelik yoğun saldırıları karşısında kazanılan bu zafer öyle sıradan bir zafer de değil üstelik. Bütün değerleri ve irfanı ile milletimizin, İslam dünyasının, yerküredeki bütün mazlumların dua ve desteği ile kazanılan muhteşem bir zafer bu. Kazanacaklarında şüpheleri olmadığı halde ağır bir yenilgi ile yüz yüze kalanların hala kendilerine gelememiş olmaları, bunun ispatı.

Sipariş üzerine hazırlanan kamuoyu yoklamaları, kendilerine oy vermek için can attığına inandıkları Z kuşağı yalanı, siyasetin birbirine en uzak noktalarının bir araya getirilmesiyle kurdukları ittifak da yetmedi. Kerametleri kendilerinden menkul, hizmet özürlü oldukları bilinen büyükşehir belediye başkanları da…

Algoritmalarını cömertçe yıkım ittifakının emirlerine amade kılan sosyal medya platformları da ilaç olamadı dertlerine. Algılara karşı olgular bir kez daha kazandı.

Seçim sürecince etraflarına toparlayabildiklerini dağıtmamak gayretiyle, her şeyi kirlettikleri ya da kirletmeye çalıştıkları gibi galibiyeti kirletmeye çabalıyorlar şimdi. Kaybedenin aslında kazandığı şeklindeki 'ezik' iddiaları, yalanlarının en büyüğü.

Entelektüel takılmak hoşlarına gittiği için 'Erdoğan'ın zaferi bir Pirus zaferidir' diyor ama bu yalana kendileri de inanmıyorlar. Literatürde 'Pirus yenilgisi' sözü yok gerçi, ama olsaydı, herhalde yaşanana uygun olurdu. Kazananın mı yoksa yenilenlerin mi yok olmaya daha yakın olduğunu anlamak çok kolay çünkü.

Yenilgiyi mazur gösterme çabalarına bakılırsa, benzemezler ittifakının şakşakçılarının da, hesap uzmanı olduğunu iddia eden ama matematikten bihaber olan cumhurbaşkanı adaylarından pek farkları yok. Aradaki 2 milyon üç yüz binden fazla oyu izah sadedinde, vatandaş olan Suriyelilerin oyları, yurt dışındaki oylar ve benzeri iddialarla teselli bulmaya çalışıyorlar. Ancak, kedi ve ciğer örneğindeki gibi, bunların gerçeklerle örtüşmediğinin de farkındalar.

Sıkıntıları, kendilerinin olduğuna inandıkları ülkemizin avuçlarının arasından kayıp gittiğini görmelerinden kaynaklanıyor. Milletimizin, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durma kararlılığını benimsemiş olması en çok korktukları ihtimallerden birisiydi. Bunun gerçekleştiğini gördükleri için kahroluyorlar…

Ezikler korosunu izlemek, sıkıcı. Ama zevkli tarafları da var…