Rahmetli Cemil Meriç, 'iyilik eden mükafat bekliyorsa tefecidir' demiş. Ne kadar da doğru. Birilerinin içinde bulundukları hal bundan da beter. Yapmadıkları, belki mahallelerinden bazılarının yaptığını zannettikleri iyilik karşılığında mükafat bekleyip bulamayınca tuhaflaşmaları, tefecilerden de beter olduklarını gösteriyor.

Şubat'ta 11 ilimizde 23 milyon insanımızı etkileyen ve 50 binin üzerinde ölüme sebebiyet veren deprem sürecinde kimlerin neler yaptığının ve tabii kimlerin de yaparmış gibi gözükmeye çalıştığının, milletimiz farkında.

'CHP'li belediyelerin görüntü vermek dışında bir faaliyetlerinin olmadığı' gerçeği, deprem bölgelerine yolu düşen hemen herkesin bildiği ama nezaketen gündeme getirmek istemediği bir husus. Aslında yapmadıkları yardımlar üzerinden secim sonrası tutturdukları dil ise tıynetlerini ortaya koydu. Tekirdağ'da misafir edilen depremzedelere yönelik davranış, bu tıynetin sıradan uygulamalarından.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması ile yeni yol arayışlarına giren CHP'nin başını çektiği ittifakın durumu 'aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık' misalindeki gibi. Bir yandan 'kabul edilemez' vaatler karşılığında sağlanan HDP/PKK desteğinin getirdiklerinin mi yoksa götürdüklerinin mi daha fazla olduğu sorusunun cevabını ararken bir yandan da bundan sonra neler yapabileceklerini düşünüyorlar…

Açık ve kapalı bütün vaatlere rağmen, HDP cenahından beklenen desteğin gelmediği, malum. İkinci turda, bu kadarını muhafaza edip daha fazlasını temin edebilmek için 'daha cesur' yeni şeyler söylemeleri gerektiği de… HDP/PKK desteğinin tedirgin ettiği kitleden oy alabilmenin yolunun tam tersine şeyler söylenmesinden geçtiğini belirtmeye bile gerek yok.

HDP/PKK'nın anlayışla karşılayıp susacakları ümidiyle milliyetçi söylemlere başlayan Kılıçdaroğlu'nun hesaplarının ters tepeceği, kesin. HDP ve PKK mensuplarının çeşitli sebeplerle susamayacakları, malum. Milliyetçi kesimin inanmayacağı bu tavrın, Kılıçdaroğlu'na gitmeyen HDP oylarını ikinci turda daha da azaltacağı, bir vakıa. Netice olarak, 6+1'i ikinci turda daha büyük bir hüsranın beklediği söylenebilir.

Seçim sonuçlarına yüzeysel bir bakış bile, zannettikleri kadar saf olmayan milletimizin, muğlak ifadelere kanmadığının ve bundan sonra da kanmayacağının açık ispatı.

CHP ve beraberindeki irili ufaklı partilerin yöneticileri, söyleyebildikleri kadarının bile rahatsız ettiği kahir ekseriyetin bundan sonra daha dikkatli olacağının farkındalar şüphesiz. Aynı anda bütün tuşlara birlikte basmak olarak izah edilebilecek politikalarının duvara tosladığını ve ikinci turda 14 Mayıs'ta alabildiklerinden daha fazlasını beklemenin hayal olduğunu da biliyorlar herhalde…

Algı operasyonları ile buraya kadar!.. Mesele Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan ve Tek Devlet ise gerisi teferruattır…