Seçim dönemlerinde kamuoyu araştırmaları tabii ki önemlidir. Ancak 'sipariş üzerine' ya da değişik şekillerde pazarlanmak üzere yapılan kamuoyu araştırmalarının işin tadını kaçırdığı bir gerçek.

İşlerini hakkını vererek yapan araştırmacıların, sonuçların gerçeğe yakınlığı açısından kararsızlardan ama daha çok kendini gizleyip neticeyi son anda etkileyen 'dip dalga'dan çekindikleri bilinir. Meydanlar yanında araştırmalarda da başarısızlığı ortaya konulan Yedili Masa, son ümit olarak dip dalga beklentisine girmiş durumda. Nereden ve nasıl geleceğini bilmiyor, ama bekliyorlar!..

Gelişmeleri takip eden ve araştırmalara kulak kabartma yanında meydanları da takip edenlere göre, Yedili Masa'nın dip dalga beklentisi anlamsız. Dip dalga diye bir şey varsa bunun seçimi ilk turda kazanacağı açıkça belli olan Cumhur İttifakı açısından geçerli olduğunu düşünüyorlar yani.

Geçtiğimiz Perşembe, Cumhurbaşkanımızın mitingini izlemek üzere gittiğimiz Samsun'da, Cumhur İttifakı'nın beklenenlerin üzerinde bir orana ulaşacağına dair emarelerin yoğunluğu dikkatimizi çekti.

Bir grup gazeteci arkadaşla erken saatlerden itibaren dolaşmaya başladığımız Samsun'da, akşama doğru yapılacak mitingle ilgili heyecanın herkesi sarıp sarmaladığını müşahede ettik. Sokakta, parkta, camide, çay ocağında konuştuklarımızın, başlangıçtan beri AK Parti'nin kalelerinden birisi olan Samsun'daki teveccühün şimdi daha fazla olduğunu vurgulamaları, ilgi çekiciydi.

Miting alanını dolduranların sayısı 120 bin olarak açıklandı. Alanın çevresindeki caddelerde belki bir bu kadar daha vardı. Manzarayı AK Parti'nin 2002 seçimlerindeki ilk mitingi ile mukayese edenler yanında '40 yıldır böyle kalabalık bir miting görmediklerini' söyleyenler de vardı.

Samsunluların, konuşmalar sırasında ve özellikle Cumhurbaşkanımızı izlerken attıkları sloganların, şehri iyi tanıyanlara 'Samsun bu defa bambaşka' dedirttiğini de ekleyelim.

Cumhurbaşkanımızın konuşmasında 21 yıldır yapılanlara ve bundan böyle yapılacaklara vurgu yaptığı yerleri coşkuyla alkışladı Samsunlular. Ancak altılı masanın terör örgütü ile bağlantısı gündeme geldiğinde, meydanın hali görülecek şeydi.

Cumhurbaşkanı adayları Kılıçdaroğlu'nun HDP üzerinden terör örgütüne verdiği sözlere yönelik tepkiler, altılı masadaki partilerin hayalini kurdukları dip dalganın AK Parti ve Cumhur İttifakı için geçerli olacağının göstergesi.

Bütün mitingler gibi Çarşamba günü Rize ve Trabzon'da, Perşembe günü Giresun, Ordu ve Samsun'da yapılan mitinglere yönelik yoğun ilgi, sandıklarda hakikaten müthiş bir dip dalga yaşanacağının göstergesi. Dün Van ve Erzurum'daki durum da farkı değil.

Son ümit olarak gördükleri dip dalganın, altılı masanın özellikle de artık varlıkları bile tartışılan ufak tefek partilerini tarihe gömeceğini söylemek, kehanet sayılmaz…