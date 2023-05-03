Göğsünü gere gere savunma sanayindeki gelişmeleri sürdürüp; Baykar, Vestel, Havelsan Tusaş ve benzeri kuruluşlara sahip çıkacağını söylemeyi tabii ki isterdi, yedili masanın cumhurbaşkanı adayı... Ama belli ki 'bırakmıyorlar'!..

İHA, SİHA, uçaklar, helikopterler, uzay sanayii, Yeni Altay, Togg ve benzerleri ile Türkiye'nin sıkıştırılmaya çalışıldığı cendereyi parçaladığının farkında olmaması mümkün değil, Kılıçdaroğlu'nun. Ancak, bunları engellemeye çalışanların safında yer aldığı için, akıntıya kürek çekiyor. Adını bile anmadığı yerli ve milli havacılık kuruluşlarımızın yaptığı işleri dostlarının adamlarına vereceğini söylemeye mecbur…

Sakarya Savaşı'nın, konuşma yaptığı alanın zaten otopark olan altını otopark yapacağını söylediği Sakarya'da gerçekleştiğini zannetmesi… Çorum ve Konya'ya ülke dermesi ve benzeri onlarca şeyin, birer gaf olduğu açık.

Asgari ücretten iki yıla yakın bir zamandır vergi alınmadığını unutup, iktidara gelirse bunu yapacağını söylemesi de gaf sayılabilir. Hz. Ali'nin, kitapları da olan tanınmış bir yazar olduğunu söyleyebilmesi de hatta…

Ancak, 2023 Türkiye'sinde havacılık ve uzay sanayii ile ilgili, bazıları kamu kuruluşu yüzlerce başarılı şirketi yok sayıp, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisini ABD'li bir şirkete devredeceğini söylemek, gaftan çok ama çok öte!..

Genel başkan olduktan sonra CHP'nin 'devletçi' yaklaşımını ters çeviren birisi Kılıçdaroğlu. TSK'nın yurt dışı görevleri ile ilgili tezkereye 'hayır' oyu verip, bundan sonra hep hayır diyeceklerini belirtmesi nasıl gaftan öte bir şey idiyse, son yaptığı da öyle.

Aynı masadaki İyi Partili, Devalı, Gelecekli, DP'li, Saadetli ve asıl olarak da CHP'lilerin bütün bu olup bitenlere nasıl baktıkları, ayrı bir mesele. Ama en katı iktidar muhaliflerinin bile kabul etmemeleri gereken bir noktaya doğru sürüklendiklerinin farkındadırlar inşallah.

Olayı meşhur fıkradaki gibi: Alt kattan gelen gürültüler üzerine seslendiği oğlundan 'hırsız yakaladım' cevabını alan baba, 'getir' der. Çocuk, 'gelmiyor' deyince, 'bırak gitsin' diyen babaya, çocuk 'gitmiyor' cevabını verir. Adam sonunda, 'Sen gel' deyince, çocuğun cevabı 'bırakmıyor' olur…

Milletimizin karşısına oy istemek için çıktıklarında, iktidar tarafından başlatılan her türlü girişimi destekleyip devam ettireceklerini ve çok daha ileri taşıyacaklarını söylemenin daha mantıklı olacağını Kılıçdaroğlu da bilir. 'Devlette devamlılık esastır' prensibinin gereği de budur zaten.

Ancak paçayı kaptırdığı dostları, kazanması durumunda Türkiye'nin geldiği mesafenin bırakın geliştirilerek sürdürülmesini, muhafaza edilmesine bile razı değiller anlaşılan…

İşin özeti şu: Kılıçdaroğlu'na kalsa, başta savunma sanayi olmak üzere AK Parti'nin başlattığı bütün girişimleri sürdüreceğini söylemek ister. Ama dostları 'bırakmıyor' belli ki!..