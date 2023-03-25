İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun söyledikleri, başta partilileri olmak üzere birçok kişinin kafasını fena karıştırdı.

Kendilerine pusu kurulduğunu, HDP'nin aday çıkarmayışı ile masaya terör gölgesi düştüğünü söylemekle kalmadı ve 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar olmasını milletimiz için tehlikeli görüyorum' bile diyebildi, Ağıralıoğlu. Ancak, bunları ve daha fazlasını söylediği halde, netice olarak yapılması gerekenlere değinmedi bile.

Ağıralioğlu ile ilgili gelişmeler, Altılı Masayı kuran ve çıkan bütün problemleri halledip masayı ayakta tutmayı başarabileceklerini Akşener krizini çözerek tekrar ispatlayanların göz boyama konusunda da uzman olduklarının delili.

Altılı masayı ayakta tutabilmek için yapılan atraksiyonların ve terör yandaşı partinin desteğini sağlamak için verilen tavizlere, masadaki partilerin taraftarlarının da rıza göstermesi, meselenin asıl problemli tarafı. Altılı Masanın adayı Kılıçdaroğlu'nun kazanması durumunda ülkemizin karşılaşabileceği tehlikelerin haddi hesabı yok çünkü.

Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşme sonrası cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayacaklarını açıkladılar ve böylelikle HDP'nin masanın 'yedinci' üyesi olduğu netlik kazandı. Bu birlikteliği matematik açıdan gerekli gören ancak tabanın tepkisinden ürken İP yöneticilerinin 'HDP ile aynı masada olmayacakları' açıklaması da anlamsızlaştı.

Akşener'in HDP'lilerin CHP Genel Başkanı ile görüşeceklerini söylemesine karşılık, HDP'den gelen, 'Altılı Masa'nın adayı ile görüşecekleri' açıklamasının daha objektif olduğunda şüphe yok. HDP'nin aday çıkarmayacak olması da, Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmede istediklerinin büyük bir bölümünü aldıklarını gösteriyor.

HDP'nin neler talep ettiği ve hangileri ile ilgili sözler aldığı, şimdilik meçhul. Ancak gerek bu partinin daha evvelki beyanları ve gerekse CHP'nin başını çektiği Altılı Masa'nın çeşitli açıklamaları, bunların neler olduğu ile ilgili ciddi fikirler veriyor.

HDP'nin bakanlık, bürokratik kadrolar ve benzeri taleplerinden daha vahim olanı, terörle mücadelede zaafiyet doğuracak bazı adımlar gibi ülkemizin varlığı ve birliği konusunda riskler oluşturacak istekleri.

Terör örgütünün siyasetteki uzantısı olan ve istemese de Kandil'den gelen emirlere uymak zorunda olan HDP'nin, seçimlerde Altılı Masa'ya destek olma mukabilinde yerel yönetimlere özerklik, teröre karşı operasyonların durdurulması, kayyım uygulamasına son verilmesi, KHK'lıların göreve iadesi, genel af çıkarılacak HDP'lilerin salınması gibi isteklere odaklandığı biliniyor.

Altılı Masa'daki irili ufaklı partilerin HDP ile iş birliğini gözlerden saklamaya çalışacaklarında şüphe yok. Masadaki diğer partilerin ne yapacağını bilmesek de, İyi Parti'de göz boyamak suretiyle HDP ile ilişkileri kamufle etme görevini Yavuz Ağıralioğlu'nun üstlendiği, açık.