Milletimizin ve yöneticilerimizin aklı acıyan yerimizde, yani deprem bölgesinde. Kifayetsiz muhterisler ise ülke yönetimine çökebilme planları ile meşgul.

İletişim Başkanlığı ve Anadolu Yayıncılar Derneği'nin organize ettiği Kahramanmaraş, Elbistan, Adıyaman ve Malatya'yı kapsayan gazeteciler gezisinde dikkatimizi en çok çeken şey toparlanmaya dair ciddi emareler oldu…

Kahramanmaraş'da konteyner kentteki çocukların bisiklet talebi, toparlanmanın önemli işaretlerinden. AK Parti milletvekili Mahir Ünal ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün anlattıkları, devlet ve millet kaynaşmasının depremin ilk saatlerinden itibaren sahaya yansıdığını gösteriyor.

Depremin merkezlerinden Elbistan'da, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin aktardıkları yanında, ilçe merkezinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve başka bazı kuruluşlarca kurulan çarşıdaki hareketlilik de, normalleşmenin işaretlerinden.

Konuştuğumuz Elbistanlıların, ilçenin tekrar eski canlılığına ulaşması için mesela salça ve meyve suyu fabrikası kurulması, şeker fabrikasının canlandırılması gibi önerileri dikkat çekiciydi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'den, 'Sanayi Bakanımız Mustafa Varank, Elbistan'ın 6. seviye teşvik kapsamına alındığını müjdeledi' haberini alınca ilçede yüreklerin aynı şekilde çarptığına hükmettik. AK Partili belediyeler hep bölgede oldukları için olsa gerek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ı Elbistan'da görmek, şaşırtıcı değildi.

Kahramanmaraş'tan Elbistan ve Nurhak üzerinden Adıyaman'a doğru giderken, yol boyundaki evlerin yanlarında da çadırlar vardı. Bu, çadır kentlerdeki 400 binden fazla çadıra ek olarak köylerde de çadır taleplerinin karşılandığı manasına geliyordu.

İlk günden beri Adıyaman'da bulunan ve bakanlığın merkezini buraya taşıdığı düşünülen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun anlattıkları, çalışmaların durmadan sürdüğünü gösteriyor. Bölgede kalıcı konut çalışmaları sürerken, depremzedeleri çadırdan konteynerlere ve geçici konutlara yerleştirme çabası hızlanmış. Elektrik, su, kanalizasyon gibi alt yapı hazırlıkları sebebiyle konteyner kentlerin kurulumu biraz yavaş olsa da, barınma açısından daha uygun.

'İlk günden bu yana tüm birimlerimizle 7 gün 24 saat teyakkuzdayız' diyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın şu sözleri yaşananların özeti:

"Saat 04.17'de deprem oldu. 04.25'te sayın Cumhurbaşkanımız, akabinde bakanlarımız aradı. 04.27'de İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın alarmıyla 04.45'te arama kurtarma ekipleri ve diğer birimlerimiz, enkazın başındaydı ve 2. Ordu'nun askerleri de bizimleydi... Her şey kontrol altında iken, 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 şiddetindeki ikinci depremde arama kurtarma yapan personelimiz de enkaz altında kaldı..."