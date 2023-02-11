Depremin vurduğu 10 ilimizde, ilçelerinde ve köylerinde arama ve kurtarma ekipleri, belki bir cana daha ulaşabilme ümidiyle gece gündüz demeden çabalıyor...

AFAD şurada, hemen yanda TSK, sağa bakınca TTK'yı ve UMKE'yi, sola bakınca İHH ekibini görüyorsunuz... Az ilerideki belediye ekibi yıkıntıdan gelecek sese odaklanmış. Jandarma ekibi teknolojik imkanlarla mücehhez… 1999 depreminden alınan dersle illerimizde oluşturulan arama kurtarma ekipleri de bölgede.

Şurada çabalayan ekip ise Macaristan'dan, hemen yanındaki binada çalışanlar Katar'dan, onun yanındakiler Almanya'dan, az ötedekiler Avusturya'dan gelmişler. Daha ileride İsrail ve Rusya'dan gelenler. Onlarca ülkeden gelenlerle tam bir seferberlik yani…

Yüzlerce uçak ve helikopter, onlarca gemi, binlerce kamyon ve TIR, binlerce iş makinesi görevde… Tek hedef, mümkün olduğu kadar çok kişiyi canlı kurtarabilmek!..

Ve birileri anlamasa da, yıkıntıdan bir canlı kurtarabilmek için bazen 24 saat uğraşmak bile gerekebiliyor.

Almanya kadar yüzölçümü olan bir bölgede, havalimanı ve yolların gördüğü hasarlara ve kış şartlarına rağmen enkaz altından binlerce insan çıkarıldı, çıkarılıyor.

En kötümser tahminlerde bile, uzmanların en fazla 7 büyüklüğünde bir deprem öngördükleri bir bölgede, birkaç saat arayla biri 7,7 ve öbürü 7,6 büyüklüğünde iki deprem… Benzeri çok az görülen bir afetle karşı karşıyayız…

Deprem olur olmaz devlet çarkının derhal çalışmaya başladığı, insanımızın hızlı bir şekilde harekete geçtiği ve hemen başlatılan arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinin artarak sürdüğü, malum…

Felaketten siyasi rant devşirmek isteyen alçakların da hemen harekete geçtikleri ve olumsuz algı operasyonları için malzeme aramaya başladıkları da bir vakıa.

İki büyük depremin 10 ilde binlerce binayı tamamen yerle bir ettiği, belki bir o kadarına ağır hasar verdiği bir coğrafyada arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerinin kolay olmayacağı, izaha gerek duymayan bir husus.

İlk saatlerden itibaren arama, kurtarma ve yardım için bölgeye ciddi bir sevkiyat başladığını, ilk iki günde kamusu, özeli ve dışarıdan geleni ile 100 binin üzerinde insanın sahada çalışmaya başladığını ve bu sayının her geçen gün arttığı hepimizce biliniyor. 5. günde arama kurtarma ve yardım için çalışanlar 120 bini bulmuştu…

Yaklaşık 13.5 milyon insanımızı etkileyen bir depremde mükemmel diye bir şeyin olmayacağını, herkes bilir. İnsanlıktan nasip alamayanlar için söylenebilecek bir şey yok. Bir güruh, inanacaklar var diye, her şeyi kirleterek ve çarpıtarak yansıtma derdinde…

Sıcacık evlerinden ahkam kesen ve yapıldığını inkar edemediklerini kendilerine yontmaya çalışanlar, ne kadar sevimsizleştiklerinin farkında mıdır, bilinmez…

Ama milletimiz, sevinçleri gibi acılarını da paylaşamayanlardan oluşan o güruhun ne kadar sevimsiz olduğunun artık çok iyi farkında…