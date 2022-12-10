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EKREM KIZILTAŞ
Teslimiyet yok olmaktır!..

Teslimiyet yok olmaktır!..

10.12.2022, Cumartesi

Türkiye'nin geleceğine yönelik olarak kendi menfaatlerine göre hesap yapanların bu huylarından vazgeçmeyecekleri, kesin. Bu ülkenin vatandaşı oldukları halde dış mihraklara hizmet edenlerin bundan vazgeçmeyecekleri de aynı kesinlikte. Bunların uğursuz hedeflerini iyi bildikleri halde hem de…

Varlığını iddia ettikleri problemlere çözüm bulmak ve böylelikle milletimizin desteğini kazanmak için çalışmayanların, sayelerinde iktidara gelebileceklerini düşündükleri mihrakları rahatsız etmeyecek politikalara ağırlık vermeleri şaşırtıcı olmadığı gibi, yeni de değil.

Ana omurgası CHP ile İyi Parti tarafından oluşturulan Deva, Gelecek, Demokrat ve Saadet'in açık ve HDP'nin de gizli üyesi olduğu Altılı Masa, vesayeti isteyenlerin buluşma adresi durumunda…

Dış mihraklar, teslim olmamız ve onların belirleyecekleri dışında parmağımızı dahi kımıldatmamamız gerektiğini, içerdekiler de 'teslim olursak kurtulacağımızı' düşünüyorlar… Dışardakiler kendi çıkarlarını önceledikleri için, onları anlamak mümkün. Ancak, yok olmak manasına geldiğini iyi bildikleri halde teslim olmayı savunan içimizdekiler meselesi, anlaşılması zor konulardan.

Altılı masanın başat aktörü CHP'nin herhalde atmak zorunda kaldığı son adımlar, dış mihrakların iş birliği yaptıkları uzantılarını artık kendi hallerine bırakmama kararında olduğunun göstergesi…

Türkiye'nin geleceğine yönelik projelerden bahsederken, ülkemize gelmeye bile tenezzül etmeyen ABD'li bir başdanışmanın kılavuzluğuna rıza göstermenin, teslimiyetten başka bir şey olmadığı açık. İttifak üyesi irili ufaklı diğer partilerin, mensubu oldukları yapının başını çeken CHP'nin adımlarına gıklarını bile çıkarmayışları, onların da aynı yolun yolcusu olduğuna işaret…

Son 20 yıldaki muhteşem atılımlarıyla vesayet zincirlerini kıran ve çeşitli açılardan bölgenin ve dünyanın önemli ülkelerinden birisi haline gelen Türkiye'yi sistemin insafına teslim etmek için kıvrananların amaçlarına ulaşamayacakları, kesin. İsteyen herkesin, ülkelerin durumlarına bakarak, sisteme teslim olan ülkelerin acınacak halleri konusunda fikir edinmesinin çok kolay olduğu bir zaman dilimindeyiz.

Birileriyle el ele ülkemizi tekrar eski haline döndürmek isteyenlerin, ülkemizin gerçeklerinden hareketle değil de temelsiz iddialarla oluşturdukları algılar üzerinden başarılı olma hesapları, en zayıf tarafları.

Milletimizle aralarındaki uyumsuzlukları umursamayışları ve kanırtarak sürdürmeleri de, yeni hezimetlerinin habercisi. Altılı masa taraftarlarının ülkemizin ayakları üzerinde durma kararlılığını takdir edenlerini de rahatsız eden dış mihraklarla ilişkilerini artık saklama ihtiyacı duymayışları da listeye ilave edilebilir…

Milletimizin oyları ile değil, olumsuz algılar ve dış destekle iktidar bekleyenler, hayal kurmayı sürdürebilirler, problem yok!..

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