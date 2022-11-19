Geçtiğimiz Ağustos'ta, 'altılı masanın en çalışkan neferi olacağını' söyleyen İBB Başkanı, artık bu aşamaya geldiğine inanmış olmalı ki, 'altılı masanın en çalışkan neferi olduğunu' ilan ediverdi.



En çalışkan nefer olduğunu söyleyen kişinin herhalde anlatabileceği birçok icraat olduğunu düşünen sunucu, örnek gösterilebilecek türden 'icraatlarını' sorunca iş değişti. En çalışkan nefer, 'olmaz mı?..' dedikten sonra, boya ve badanaları yapılarak hizmete hazır hale getirilen önceki dönemden kalma öğrenci yurtlarını anlattı. Uzun uzun hem de…



Göreve gelmesinin üzerinden üç buçuk yıl geçtikten sonra hizmet olarak ancak zaten var olan öğrenci yurtlarını anlatabilen İBB Başkanı'nı dinleyenler, Cumhurbaşkanlığına değil de KYK İstanbul Müdürlüğü ya da genel müdürlüğüne talip olduğunu düşünmüşlerdir herhalde.

Yurt kapasitesini 2 bin 800'e çıkarabilmek tabii ki övünülebilecek bir şeydir. Ancak bu arada İstanbul'da sadece KYK yurtlarının kapasitesinin 40 bin olduğunu ve belediye başkanlarının aslında başka hizmetlerle de anılmalarının gerekliliğini unutmamak gerek…

Seçimlerden önce mangalda kül bırakmayacak şekilde vaatlerde bulunan İBB Başkanı'nın icraat karnesi kırıklarla dolu. Kentsel dönüşüm çerçevesinde her yıl 20 bin konut olmak üzere 5 yılda 100 bin konut yapacağı vaadi, bunların en önemlilerinden birisi. 3.5 yılda yapılabilen konut sayısı 500'ü bile bulmazken kentsel dönüşüm bütçesi de 6 kat düşürüldü.

Tabii, 20 milyon metrekarelik yeni yeşil alan, 15 yeni yaşam vadisi, her yıl dikilecek 100 bin ağaç, kişi başına yeşil alanı 3 kata çıkarma, 100 bin araçlık yeni otopark, 5 senede metro hatlarını iki katına çıkarma, Marmaray'ın kuzeyinde raylı sistemleri birbirine bağlayan yeni bir boğaz geçişi gibi konularda gelişme yok.

Atatürk Olimpiyat Stadı ve çevresinin güneş enerji santrallerine dönüştürülmesi, şehrin kuzey ve güney sahillerinde rüzgâr gülleri ile enerji üretimi, Gaziosmanpaşa'da Bilişim ve Üretim Vadisi, Esenler'de Teknokent, Kartal'da Bilişim ve Üretim Merkezi, yaşlılar için 10 adet gündüz bakımevi… Yerine getirilmeyen vaatler zincirinin bazı halkaları…

CHP zihniyeti tarafından yönetilen diğer yerlerde de durum çok farklı değil. En başarılı isimlerden birisi olarak lanse edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, 58 km'lik metro vaadi sorulduğunda verdiği 'projesini yapmamışlar' cevabı unutulmayacaklar arasında yerini aldı mesela.

Kovid salgını başladığında sahra hastanesi yapılacağı iddia edilen mekanın düğün salonu haline geldiği Adana ne ise, ancak 'arsenikli su içer, yine CHP'ye oy veririm' diyenlerin yaşadığı yerlerde başarı hikayelerine zaten gerek yok…

En çalışkanları İBB Başkanı ise Altılı Masa'nın durumu vahim… İstanbulluların 'arsenikli su içer yine de CHP'ye o veririm' demeyecekleri de unutulmamalı…