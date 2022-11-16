'Artık fazla olduğumuz' kanaatiyle bulabildikleri her fırsatta barış, huzur ve istikrarımıza saldırılarda bulunanların son melanetlerinden birisine İstanbul İstiklal Caddesi'nde maruz kaldık. Uğursuz amaçlarına hizmet eden eylemleri terör olarak tanımlamaya yanaşmayanlar, yine sahne aldılar.

Terör örgütü ile ilişkisi konusunda artık şüphe kalmayan HDP gibi kendilerini bu partiyle işbirliği yapmaya mecbur hissedenler de üzüntü beyanı ve terör karşıtı genel ifadelerle yetindiler.

Oysa ortada İstiklal Caddesi'ne bomba yerleştirip 6 insanın ölümüne, onlarcasının yaralanmasına sebebiyet veren ve PKK uzantısı PYD/YPG'den talimat aldığını itiraf eden bir terörist var… Üzüntü belirten beyanlarda bulunup PKK'nın ismini anmamaya gayret edenlerin, o teröristle aynı merkezden talimat alıp almadıkları, akılları kurcalayan en önemli soru…

Batılı ülkelerden gelen üzüntü beyanlarının samimiyetten uzak olduğu, net. PKK konusunda güya farklı davransalar da uzantısı PYD/YPG'ye destek vermekte sınır tanımayanların tutumu, besledikleri yılanın Türkiye'yi sokmasından memnuniyet duyduklarının göstergesi.

Artık objektiflik diye bir değer tanımadıkları bilinen Batılı medya organlarının terör saldırısı ile ilgili haber ve yorumları, kelimenin tam manasıyla bir fecaat… Daha alçak saldırıda kullanılan bombanın dumanı tüterken yapılan yorumlar, 5 yıllık bir sakinlikten sonra yaşanan saldırının Türkiye turizmi üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini öne çıkarma çabası ile dolu. Bunu da, bir durum tespiti olarak değil kendi kamuoylarını etkilemek için yaptıkları, açık…

Varlığımız, birliğimiz ve bekamız konusunda milletimizin çoğunluğu ile taban tabana zıt fikir ve kanaatlere sahip içimizdeki hainler ve onları hem güdüp hem de destekleyen dış mihrakların, özellikle kendi ayaklarımız üzerinde durma çabamızdan aşırı derecede rahatsız oldukları, bir sır değil.

Ülkemizi parçalamaya çalışanlarla beraber olanların ne yaptıklarını bilip bilmediklerini sorgulamak artık anlamsız. En önemli mesele, milletimizin düşmanlarımızla işbirliği halindeki içimizdeki beyinsizleri iyi tanıması…

Saldırıya yönelik ikircikli tepkiler, 'bizden yana olmayanların', ülkemizi parçalamaya çalışanlarla yaptıkları işbirliği sebebiyle açıkça milletimizi hedef alan saldırılarda bile bizden yana olamadıklarını gösteriyor...

Terör örgütü PKK'nın niyetlendiğinin yüzlercesinden birisi olan son saldırının fail ve destekçilerinin süratle yakalanması, emniyet güçlerimizin terörle mücadele konusunda çok başarılı olduğunun göstergesi. Başarıya ulaşamayan yüzlerce girişimden bahsetmeye bile gerek yok…

Saldırı ile ilgili tepkiler ise, kimin milletimizden yana ve kimin de geleceğimizle ilgili uğursuz hesaplar yapanlardan yana olduğunu anlamak açısından bir turnusol kağıdı…

Net olan, dış mihraklar ve işbirlikçilerinin asla başarılı olamayacakları!..