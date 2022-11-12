ABD ziyaretinde uçakla bir saatte alınacak yolu hamburger yemek (!) maksadıyla uzatıp arabayla 8 saatlik bir yolculuğu göze alan CHP Genel Başkanı'nın, İngiltere gezisinin amacı da 'temiz para bulmak' imiş…

Öncelikli problem, ağzını her açtığında Türkiye'ye yatırım yapacaklara tehditler savuran CHP Genel Başkanı'nın İngiltere'ye hangi sıfatla para bulmaya gittiği. Daha da önemlisi, Kılıçdaroğlu'nun düne kadar 'Türkiye'nin kaynaklarını sömüren tefeciler' dediği Londra sermayesinin ne zaman temizlendiği…

Kara para aklama konusunda dünya çapında faaliyetler olur ve bir şekilde 'temizlenen' paralar, birçok yerin yanında daha çok Londra'ya akar. Bu sebeple, İngiltere'deki sermayeye yönelik uzman yorumlarının en olumlusu bile 'temizlenmiş sermaye'dir.

Milyarlarca Sterlinden bahsedilse de, görüşülen şirketlerden Entrepreneur First'ün kontrol edebildiği tüm rakam 2.4 milyar Dolar. İsmi ülkemizdeki fonlamaları akla getiren The Creator Fund da, bazı projelere 100 ila 700 bin Sterlin gibi destekler sunarmış.

Kılıçdaroğlu ve sözcülerinin Londra'da görüşebildikleri dişe dokunur bir kuruluş olmadığı biliniyor. Görüşebildiklerinden ilk olarak 'IMF ile anlaşmaya niyetleri olup olmadığı' sorusunu duydukları da…

CHP Genel Başkanı ve ekibinin görüştükleri 'temiz sermaye' temsilcilerinin, eğer iktidara gelirlerse uluslararası sisteme teslim olup olmayacaklarını çok merak ettikleri anlaşılıyor.

Uluslararası sisteme teslim olmanın sıcak para modeli ve bunun da yüksek faiz, düşük üretim ve istihdam, artan ithalat ve sonunda büyüyen cari açık, yani kriz manasına geldiğini daha evvel tecrübe etmiştik. Acı bir şekilde hem de.

Londra'ya temiz sermaye aramaya gittiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu konusuna özel bir önem göstermeye başlaması da, dikkat çekici.

Tam da uyuşturucu ile mücadelede hakikaten büyük başarılara imza attığımız ve uyuşturucu trafiğini felç eden operasyonların yoğunlaştığı bir zamanda başlayan ilgi, akla tuhaf şeyler getiriyor.

Konu ile ilgili bazı rakamlar söyle: İçişleri Bakanlığı'na bağlı Narkotik ekiplerince 215.228 operasyonda 293.905 kişi yakalanıp 26.128'inin tutuklandığı 2021'de, 5 milyondan fazla captagon, 5 ton skunk, 20,4 ton eroin ve 4,77 ton metamfetamin ele geçirilmiş… Liste devam edip gidiyor.

Türkiye'yi uyuşturucu ile cari açığını finanse etmekle suçlayabilen CHP Liderinin, yakalanan uyuşturucu miktarı artarken, Hükümetin mücadele etmediğini söylemesi, vahim. Ama bunun, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu ile mücadeleye kızdığı ya da kızanların görüşlerini yansıttığını düşündürmesi, daha vahim…

Yakalanan kişi ve miktarlar iyice yükselmişken Hükümeti uyuşturucu ile mücadele etmemekle suçlayabilen Kılıçdaroğlu'nun asıl rahatsızlığı, uyuşturucu ile mücadeleden Londra'ya akan kirli paraların azalmasından mı kaynaklanıyor acaba?..