İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti İBB Grup Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptıkları 'İstanbul'un Kayıp 1.000 Günü' konulu basın açıklamasında, İBB'nin üç yılını değerlendirmişler ve Başkan İmamoğlu'na da birtakım sorular sormuşlardı.

Değerlendirmeler önemliydi ama İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu'nun İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelttiği sorular daha da önemliydi:

'Bu şehre 1 metreküp ilave temiz su kaynağı ürettiniz mi?', 'Başlayıp bitirdiğiniz bir tane atık su arıtma tesisi var mı?', 'Proje yapıp inşaatına başladığınız 1 metre yeni metro hattı ya da hizmete açabildiğiniz 1 km karayolu var mı?', 'İnşa ettiğiniz bir tane spor salonu ya da bir tane yüzme havuzu var mı?', 'Projelendirip başlayabildiğiniz bir tane kültür-sanat merkezi ya da bir tane yaşam vadisi var mı?' ve '150 gün 150 proje diyerek açılışlarını yaptığınız projelerden kaç tanesini kendiniz başlattınız?'

Meselenin püf noktası, M. Tevfik Göksu'nun son sorusuydu: 'Bütün bunların cevabı hayır olduğuna göre, 3 yılda harcadığınız 233 milyar TL'yi nerelere ve hangi amaçla harcadınız?'

Aradan geçen bir hafta içinde, İBB Başkanı ve yetkilileri yanında CHP'den birilerinin yapılan eleştirilere ama asıl olarak sorulan sorulara cevap vermesi gerekirdi, ama olmadı.

İBB Başkanı, söz konusu toplantı sonrası bir açıklama yaptı yapmasına. Ancak, tam tabiriyle 'sade suya tirit' açıklaması ile topu taca atmaya çalışan İBB Başkanı, sorulan 10 sorudan herhangi birine henüz cevap vermedi…

'Yaklaşık 1000 gün o toplantıyı düzenleyen arkadaşlar başta olmak üzere onlara yakın olan bir avuç insan için büyük bir kayıp dönemidir" şeklinde sözler eden İmamoğlu, 'üç yılda yaptıkları önemli işler', 'yaptıkları yatırımları en verimli şekilde vatandaşımızla buluşturmak', 'israftan kaçınmak' ve 'ne denli başarılı ve güçlü işler yapabileceklerini İstanbul'a ve ülkemize kanıtlamış olmak' gibisinden sözler de etmiş elbette...

Ancak Osman Nuri Kabaktepe ve M. Tevfik Göksu'nun somut ve net eleştirileri ile ilgili ve asıl olarak da sorulan önemli sorularla ilgili dişe dokunur tek bir cümlesi, hatta kelimesi bile yok İmamoğlu'nun…

Sınırsız vaatlerle seçim kazanıp üç yıldır, yani yaklaşık 1.000 gündür 16 milyonluk metropolü idare eden İBB Başkanı'nın, '1 metreküp ilave temiz su, bir tane atık su arıtma tesisi, 1 metre yeni metro hattı ya da 1 km karayolu, bir tane spor salonu ya da bir tane yüzme havuzu' şeklinde başlayıp 'var mı?' ile devam eden sorulara ve hatta daha fazlasına verebilecek cevapları olmalıydı…

İmamoğlu'nun halen cevap vermesi gereken bu sorular, açık ve net. Cevaplarının da aynı şekilde açık ve net olması gerekiyor…

Her şeyin güzel olduğuna kayıtsız şartsız inananlar merak etmese de, bunların olup olmadığını öğrenmek İstanbulluların hakkı…