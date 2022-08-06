Vaktiyle göl iken çölleşmiş 20 milyon metrekarelik bir arazide güneş ışığını elektriğe çeviren devasa bir tesis… 3 milyon 256 bin güneş paneli, binlerce cihaz ve milyonlarca kilometrelik kablo… Tam bir güneş tarlası…



Turkuvaz Medya'nın Ticaret Bakanlığı ile Çarşamba günü Konya'da düzenlediği 'Türkiye İhracat Seferberliği Zirvesi' sonrası, Kalyon Enerji'nin Karapınar'daki Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'ni ziyaret ettik.

Dünyada ilk beş arasında, Avrupa'nın da en büyüğü olan tesiste, Kalyon Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu ile birlikte Kalyon Enerji Grup Başkanı Dr. Murtaza Ata'nın sunumunu izlerken, Türkiye'nin hakikaten göğüs kabartıcı bir seviyeye geldiğini bir kez daha anladık.

Güneş enerjisi, en temiz enerji çeşitlerinden birisi. Karapınar'daki tesis, yıllık neredeyse 2 milyon ton karbondioksit salınımını engelleyerek çevreye de ciddi katkılarda bulunuyor.

Yakın bir zamana kadar yok denilebilecek kadar az iken, şu anda enerji ihtiyacımızın yüzde 4'ü güneş enerjisi ile karşılanıyor. Karapınar'daki tesisin, ülkemizde üretilen güneş enerjisindeki payı ise yüzde 20.

950 MW kurulu gücü devreye alınmış olan Kalyon Karapınar Güneş Santrali yıl sonunda tamamlandığında 1348 MW kurulu güç kapasitesi ile yılda 3 milyar kilovat-saat elektrik üretim kapasitesine sahip olacak. Bu, 2 milyon nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılaması demek..

Yeri gelmişken, gerek güneş ve gerekse başta rüzgar olmak üzere diğer yenilenebilir enerji kaynaklarında her yıl ciddi artışlar söz konusu olduğunun altını da çizelim. Bu en önemli cari açık kalemlerinden enerji açısından daha iyi bir gelecek demek.

Güneş enerjisi için kullanılan panellerin çalışma sistemi, şaşırtıcı. İlk bakışta çok basit gibi gelse de, birtakım işlemlerden sonra iki camın arasına yerleştirilen incecik silisyum tabakaları güneş ışığını elektriğe çeviriyor.

Santralin esas parçaları olan güneş panelleri, grubun Ankara'daki tam entegre Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda üretiliyor. Türkiye'de panel üreten yirmi civarındaki fabrika var. Ancak Kalyon PV, güneş ışıklarını elektiriğe çeviren güneş hücrelerini de kendisi silisyumu eriterek üretiyor. Bu sebeple Konya Karapınar'daki tesiste yerlilik oranı yüzde 80. Güneş hücrelerinin üretiminde kullanılan hammaddenin doğada oksijenle birlikte en çok bulunan silisyumdan oluştuğunu öğrenmek rahatlatıcı.

Güneş paneli üretimi konusunda dünya çapında söz sahibi olan Kalyon Enerji, ARGE çalışmalarını da sürdürüyor. Gerek fabrikada ve gerekse Karapınar'daki santralde yürütülen çalışmalar, güneş enerjisi ile ilgili teknolojiyi daha da geliştirmek ve tam olarak yerlileştirmek yanında ülkemizin enerji ihtiyaçlarının mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklardan karşılanmasını amaçlıyor…

Evet, Türkiye'de hakikaten çok güzel şeyler oluyor…