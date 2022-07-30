Partisi içinde en azından birilerinin CHP Genel Başkanı'nın ne yapmaya çalıştığı hakkında fikirleri vardır herhalde. Art arda söylediği yalanlara ve ilgili konularda doğruları duymazdan gelmesine alışmış olmaları ne ise. Ama ölçüsüz vaatlerine de ses çıkaramayışlarını başka türlü izah zor…

Partisine mensup belediye başkanları uygulamaya yanaşmasalar da, Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere bedava elektrik vaadi, kendi sahasında önemli (!) bir adımdı. Ancak iktidara gelince ÖTV'yi düşüreceği iddiasıyla otomobil almama çağrısında bulunması, siyasi şizofrenlerin kafasını bile karıştırmıştır herhalde. Hele de seçimlere bir yıl varken, çağrıyı 'birkaç ay sabredin' şeklinde yapması…

İkinci el fiyatına yeni otomobil vaadi, CHP'nin grup başkanvekillerinden Özgür Özel'in 2019 seçimleri öncesi yaptığı 'iktidar olduklarında CHP'li belediyelerin çiftçilere bedava traktör dağıtacakları' vaadinin bir benzeri. 'Çarpıcı' oldukları tartışılmaz, ama pek akıl işi oldukları da söylenemez.

Bu arada Resmi Gazete'de yayımlanan ÖTV ile ilgili teknik bir düzenlemeyi Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaadi ile ilişkilendirme çabası, zavallılıktan başka bir şey değil.

Muhalefeti yapılanları inkar ya da görmezden gelmek zanneden CHP cenahında, bazı düşündürücü gelişmeler olduğu, şüphesiz. Bunların olumlu mu olumsuz mu olduğu tartışılabilir. Ancak, AK Parti tarafından 20 yıldır yapılanları inkar etmeyi sürdürüyor olsalar da, yapılanlardan bazılarını kabul ederek bunlara sahip çıkmayı denemeleri, fena bir gelişme sayılmaz.

Yapılan hizmete sahip çıkma denemesi, 'Marmaray Ecevit'in eseriydi' ya da 'Avrasya'yı İmamoğlu yaptı' gibisinden 'yok artık' denilebilecek türden de değil, bereket. Buldukları yeni usul, iktidarın ciddi hazırlıklardan sonra sunduğu bazı hizmetlerin CHP tarafından dile getirildiği için yapıldığını iddia etmek…

Hükümetin öğrencilerin kredi borçlarının faizlerinin silinmesi ile ilgili düzenlemesi bunlardan birisi. Tıpkı bundan önce yapılanlar ve bundan sonra yapılacaklar gibi, üzerinde enine boyuna düşünülmüş, kılı kırk yarar gibi hesaplar yapıldıktan ve tabii kaynakları da ayarlandıktan sonra alınan bir karar bu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kredi borçlarının faiz ve enflasyon farklarının affı ile ilgili müjdesinin ardından CHP Genel Başkanı'na teşekkür edenler arasında gerçekten kredi borcu olanlar var mıydı, bilinmez. Eğer böyle bir durum varsa, bunların aldıkları tahsili bir gözden geçirmek gerek…

CHP Liderinin, iktidarın atacağı bazı adımları bir şekilde haber alıp öncesinde bunlarla ilgili açıklamalar yaptığı iddiası doğru mudur, bilinmez. Ancak, iktidarın hizmetlerini sahiplenmeye çalışmanın, 'ekmediği yerden biçmek' sözünü hatırlattığı bir gerçek…

Bu, CHP Genel Başkanı'nın muhalefetin gerçek manasını anlamaya başladığını gösteriyorsa, yine de bir kazanç…