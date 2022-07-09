Öncelikle mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ediyor ve hepimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum…

Şikayet edilebilecek birtakım şeyler olsa da, mevcut durumumuza ve bir bayrama daha ulaştığımıza şükrederek bayramı hakkıyla değerlendirmek, yapılabilecek en iyi şey… Daha iyisi olabilirdi, tamam ama daha kötülerinin olabileceğini de unutmamalı.

Bayramlar ve hele de Kurban bayramlarının hayatımızda önemli bir yeri olduğu malum. Kimileri tarafından tatil fırsatı olarak görülse de aile, akraba ve memleket ziyaretleri en çok Kurban Bayramı günlerinde gerçekleştirilir.

Dün başlayan kabir ziyaretleri ile başlayan Kurban Bayramı rutinlerimizi bugün de kurban kesmek, et dağıtmak, eş dost ve akrabayı ziyaret ve bu arada dargınları barıştırmak, dargın olduklarımızla barışmak şeklinde sürdürmemiz gerektiğini söylemeye gerek yok…

Bayram günlerinde üzerinde durulması uygun olmayabilir belki. Ancak muhalefetin bakış çarpıklığına örnek iki gelişme üzerine düşünmek, ufuk açıcı olabilir.

Konya'da katledilen Dr. Ekrem Karakaya ile ilgili gelişmeler, bunlardan biri. Kendisine rahmet ailesine sabırlar dilediğimiz doktorun vefatı ile alakalı CHP genel başkanının Cumhurbaşkanımıza hitaben 'bakanını da al git' şeklinde hitabı ve TTB'nin hekimleri iki gün greve zorlaması, tam bir çarpık zihniyet örneği.

Sağlık alanında meydana gelen şiddet olaylarının durdurulması için art arda çeşitli tedbirlerin alındığı ve gerektiğinde yenilerinin de alınacağı, malum. Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın konu ile ilgili hassasiyetleri de…

Kimsenin arzu etmediği ama 85 milyonluk ülkede kaçınılmaz olarak yaşanabilecek bu türden olaylar için tedbirler geliştirmek, yapılabilecek en iyi şey. Birilerinin durumu kaşıyarak siyasi ve ideolojik menfaat teminine çalışmaları, iğrenç. CHP Genel Başkanı ve TTB'nin yapmaya çalıştıkları da tam olarak bu…

Dünyanın her ülkesinde ve bu arada batılı ülkelerde de, diplomatik temsilcilerin o ülke yöneticileri ile görüşmeleri ile ilgili kurallar vardır. Türkiye'de de herhangi bir ülkenin diplomatik temsilcisinin üst düzey kamu görevlilerimiz ile yapacağı görüşmelerle ilgili kurallar vardır ve zaten olmalı da. Pohpohlandıkça kendilerini kaybetmeye mütemayil bazı aklıevveller hoşlanmasa da, bunların arada hatırlatılması da önemli.

Yabancı ülke temsilcileri ile görüşmelerle ilgili bakanlar dahil üst düzey kamu görevlilerinin uymaları gereken kuralları hatırlatan yazı ile alakalı İBB Başkanı İmamoğlu'nun, devlet terbiyesinden uzak açıklamasını, bazı CHP'lilerin aynı konuda ile ilgili saçma sapan açıklamaları izledi.

Bu, belki CHP'nin iktidardan uzun bir süre uzak kalmasından. Ancak bu davranışların, CHP zihniyetinin iktidar olması halinde olabileceklerin habercisi olduğunu da unutmamak gerek…

Kurban Bayramınızı tekrar tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum...