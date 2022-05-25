Hafta sonunda Nevşehir'de gerçekleştirilen "Dijital Çağda Aile ve Gençlik" isimli ve ana konusu sosyal medya olan toplantıda, hayatımızı kolaylaştıracağı umulan teknolojik gelişmelerin bazı hallerde hayatımızı nasıl zorlaştırdığı konuşuldu.

Gazetelerle başlayıp radyo, sinema, televizyon ve internetten sonra son dönemlerde sosyal medya ile süren gelişmelerin bir yandan çeşitli faydalar sağlarken, bir yandan da ciddi yaralar açabilen gelişmeler olduğu hepimizin malumu.

Milli Sosyal Medya Derneği (MİSMED) ve Medya Platformunun düzenlediği iki günlük çalıştayda birçok konuşmacı, ana akım medya ve bu arada internet belirli oranda kontrol altında olsa da sosyal medyanın çocuklar, gençler ve aile açısından ciddi riskler barındırdığını vurguladı.

Sosyal medyanın mümkün olduğunca zapturapt altına alınmasını sağlayacak hukuki düzenlemelerin bir an evvel yapılması, toplantıda ısrarla dile getirilen hususlardan birisiydi.

İki gün süren ve açılışına Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun da katıldığı toplantıda üniversite mensupları, gazeteciler, televizyoncular, internet sitesi yöneticileri ve sosyal medyadaki olumsuzluklarla kendi çaplarında mücadele eden sosyal medya fenomenleri de vardı.

Nevşehir Milletvekillerinden Mustafa Açıkgöz ve Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın destekleriyle gerçekleşen organizasyonda en çok koşturanlar da düzenleyici kuruluşların yetkilileri olarak Ahmet Durkaya, Mustafa Çınar ve Ferdi Dinç idi.

Katılımcıların çoğu olumsuzluklara dikkat çekip, yapılabilecekler konusunda fikirlerini söylediler. Ancak, sosyal medyada faaliyet gösterenlerin olumsuzluklarla mücadele konusunda yaptıkları ile ilgili örnekler, meydanın sanıldığı kadar başıboş olmadığını anlamamızı sağladı. Tabii bu türden faaliyetlerin daha da artırılması için desteklenmesi gerektiğinin de.

Çalıştayda, her birisi aynı zamanda birer anne ya da baba olan konuşmacıların çocukları ve eşleri üzerinden verdikleri örneklerin de oldukça faydalı olduğunun altını çizmek gerek. Aktarılan tecrübeler, karşı karşıya bulunulan risklerle mücadele konusunda izleyenlerin ufkunu açabilecek güzellikteydi.

Ancak herhalde bazıları ticari olsa da önemlice bir kısmı bu konuyu kendilerine dert edinerek sosyal medyadaki yanlışlıklarla mücadele eden bazı ekiplerin temsilcilerinin verdiği örnekler, toplantının belki de en verimli yanlarındandı.

Mevcut mevzuatımızı detaylıca öğrenerek, kötü niyetlerle hareket eden kişi ya da gruplarla mücadele amacıyla durumun gerektirdikleri konusunda yapılabileceklere dair örnekler, izleyicilere yanlışlıklarla mücadelede kendilerinin de yapabilecekleri şeyler olduğu konusunda ciddi fikirler verdi.

Yanlışlıklarla mücadelede çaresiz olmadığımızı gösteren bu tür toplantıların ülkemizin değişik illerinde de yapılması ve elde edilecek bilgilerin insanımızla paylaşılması, önemli.