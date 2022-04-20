Kendi kafasına, daha doğrusu CHP'nin taleplerine göre enflasyon hesapları yaptığı düşünülebilecek Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) isimli kuruluş, TÜİK'in aylık %5,46, yıllık %61,14 olarak açıkladığı Mart 2022 enflasyon oranlarının aylık %11.93 ve yıllık %142.63 olduğunu iddia etmiş…

CHP ve başını çektiği ittifaktaki irili ufaklı partileri memnun edecek enflasyon oranları açıklamaya meraklı ENAG'ın iddia ettiği %11.93 ve %142.63 rakamlarındaki detay hassasiyeti dikkat çekici. Ancak bu oranlara nasıl ulaştıkları konusunda açıklık olmaması, detay merakının reklama yönelik olduğunu düşündürüyor…

Çalışmalarını uluslararası kabul görmüş kurallara göre şeffaf bir şekilde yürüten TÜİK'in açıkladığı oranlara referans olan belgelere ulaşabilmek, mümkün. Enflasyon Sepeti'nde yer alan 415 madde ve 901 madde çeşidindeki fiyat hareketlerini belirli zaman aralıklarıyla izleyip kaydeden TÜİK, detaylı hesaplamalarını kamuoyuyla paylaşmakta kullandığı belgeleri arşiv bilgisi olarak da muhafaza ediyor çünkü.

TÜİK ürünlerin etiket fotoğrafları çekmekle kalmayıp kasa fişlerini bile tetkik ederek işini büyük bir ciddiyetle yaparken, bu kurumu itibarsızlaştırmaya çalışan ENAG'ın enflasyon hesaplamalarını nasıl ve neye dayanarak yaptığı meçhul.

Kendilerine göre bir sistem kullandıkları iddiası bir tarafa, ağırlıklı olarak internet üzerinden çalıştıkları ve bu arada mümkün olduğu kadar yüksek fiyatları tercih ettikleri de söylenebilir.

Raporlarında, 'her türlü bilgi, değerlendirme ve yorumun güvenilir olduğu düşünülen kaynaklardan' elde edildiğini vurguluyor ENAG. Ancak, 'bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu olmadığı' notu yanında 'fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez' uyarısını düşmeyi de ihmal etmiyor...

Ama uyarılarına baktığınızda, 'verdiği bilgilere kesinlikle itibar edilemeyecek' ENAG'ın, TÜİK gibi güvenilirliği yıllardır bilinen devasa bir kuruluşla aşık atmaya kalkışması, dikkat çekici.

TÜİK, 23 daire başkanlığı, 1 Müşavirlik, İç denetim Birim Başkanlığı, Teftiş Başkanlığı ve 26 Bölge Müdürlüğünde 49'u doktora, 336'sı yüksek lisans, 1.095'i lisans, 70'i yüksekokul olmak üzere yaklaşık 4 bin kişilik personeli ile ülkemiz genelinde hizmet veren itibarlı bir kurum.

Herhalde birkaç kişiden oluşan ENAG adına, 'TÜİK yetkilileri ile TV'lere çıkıp kamuoyu huzurunda enflasyonu tartışalım' gibisinden çağrılar yapılabilmesi, cahil cesaretinden kaynaklanıyor olsa gerek.

TÜİK'in hesaplamaları sonucu ulaştığı oranları düşük bulan CHP zihniyetindekilerin, hoşlarına gidecek yüksek enflasyon oranları açıklayan ENAG'dan çok memnun oldukları, biliniyor...

CHP ve ENAG'ın Birbirlerini kandırmalarına, karışmayız. Ama milletimizi kandırmaya yönelik girişimlerine mani olabilmek için de elimizden geleni yaparız tabii…

Tüy sıklet bile olmayan ENAG, süper ağır sıklet TÜİK'le güreşe kalkışmak yerine kendine denk bir rakip arasa iyi olur…