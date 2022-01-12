Üniversiteye girişte İmam Hatip Okullarının önünü kesmeye yönelik katsayı uygulamasının ideolojik bir tavır olduğu düşünülüyordu ve doğruydu da. Ancak 28 Şubatçıların, katsayı uygulaması ile mesleki eğitimi de hedef almaları, kafaları karıştırmıştı...

O günlerde 'astığı astık, kestiği kestik' olan 28 Şubatçıların, meslek eğitiminin teknik bölümlerini katsayı dışında bırakması mümkündü, ama bunu yapmamışlardı…

'Meslek liselerini daha cazip hale getirmek için, mezunlarının üniversiteye girişlerine sınırlama getiriyoruz' bahanesine kargalar bile gülüyordu o günlerde. Ama 28 Şubatçılar, aldıkları emrin gereği olarak, İmam Hatip okulları ile birlikte meslek liselerini de budadılar…

Sanayicilerin, uygulamanın ara eleman konusunda ciddi sıkıntılara sebebiyet vereceği uyarılarına aldırmadılar ve bunlardan bazılarını da tehditle susturdular. Bu, 28 Şubatçıların belirli bir kesimden ziyade milletimizin tamamını hedef aldıklarının göstergesiydi…

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Açılış Programı'nda, Cumhurbaşkanımızın "28 Şubat zihniyetinin adeta bir hançer gibi eğitim sistemine sapladığı katsayı uygulamasının olumsuz etkilerini bugün bile hissediyoruz" demesi, boşuna değildi yani...

1998'de başlatılan ve ancak 2010'da tamamen kaldırılan katsayı uygulamasının, başta sanayimiz olmak üzere ülke ekonomisine hakikaten büyük zararları oldu çünkü.

Türkiye'nin hemen her yerinde ve özellikle Bursa, Gaziantep, Kayseri, Kocaeli ve benzeri sanayiin geliştiği birçok ilde 'aradıkları vasıflarda eleman bulamamak', sanayicilerin ortak şikayetlerinden.

Üretim artışına paralel olarak işsizliğin giderek azaldığı Türkiye tablosunu daha da mükemmelleştirecek Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi, muhteşem bir adım. Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen bu proje ile sanayicilerin 'aradığımız vasıfta eleman bulamıyoruz' şikayetlerinin artık geride kalacağı kesin.

Cumhurbaşkanımızın müjdelerinden birisi de, 'mesleki eğitimin ortaöğretim içindeki payının atılan adımlarla yeniden yükseldiği ve mesleki eğitim mezunları oranımızın yüzde 34 olan OECD ortalamasını aşıp AB ortalaması olan yüzde 43'e yükseldiği' idi.

Türkiye'deki 255 sanayi bölgesinin tamamında mesleki eğitim merkezlerinin faaliyete geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanımız, konuşmasında şunları da vurguladı:

"Attığımız bu adımlar bir yandan mesleki eğitim merkezlerimizin cazibesini artırırken diğer taraftan da ülkemizde genç işsizlik oranının düşürülmesinde önemli rol oynayacaktır… Artık şu gerçeği göreceğiz, organize sanayi bölgelerinin içinde okullar... Dolayısıyla stajlarını okulundan hemen organize sanayi bölgesindeki işine girerek gerçekleştiren siz gençler... Bunu Çin başarıyor, Japonya başarıyor, biz niye başarmayalım? Aynısını biz de yapacağız."

Birilerinin yerinden oynattığı taşlar yerine oturuyor…