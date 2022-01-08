İnsanların sürekli yaşadığı en soğuk yerlerden birisi olan Rusya'nın kuzeyindeki Oymyakon isimli kasabada ölçülen en soğuk havanın -72 ve yine Sibirya Verkhoyansk'da da -70 derece olduğu, ansiklopedik bilgilerden.

Sıcaklık konusunda da ülkemizden bir örnek verelim: Mardin Kocatepe'de 14 Ağustos 1993 tarihinde kaydedilen 48.8 derece sıcaklık, tarihe geçmiş...

'Alışmak', insanoğlunun en önemli özelliklerinden birisi… Gerektiğinde eksi 50 santigrat ve hatta daha aşağı derecede soğuklarda yaşayabildiğimiz gibi, 50 derecelik sıcaklara bile tahammül edebilmemiz, bunu gösteriyor.

İnsanoğlunun alışabildiği başka şeyler de var.

Alışmanın bir yönü müspet. Sahip olduğu hayat standartlarının sürekli olarak gelişmesine alışmak da bu kategoriden. Türkiye'nin mesela 70, 80 ve 90'lı yıllarını yaşayan, yani vaktiyle kötüsünü görenlerin daha iyi olana alışmaları, çok problem değil. Daha kötüsünü yaşamış olanlar, alıştıklarını kaybetme riski olduğunu her daim akıllarının bir köşesinde tutar ve uyanık davranabilirler.

Ancak 2000 sonrasında doğanlar açısından, Türkiye'nin hayat standartlarının sürekli olarak yükseldiği şartlara alışmak ile ilgili ufak bir problem var. Gençler, doğduktan itibaren sahip olabildikleri imkanları kazanılmış haklar addettikleri için, bunlardan mahrum olabilecekleri akıllarının ucundan bile geçmiyor.

90'ların çöp dağları, susuzluk, yollardaki çukurlar, hastane ve ilaç kuyrukları anlaşılması zor hususlar onlar için. Mevcut duruma bakarak böyle bir şeyi hayal bile edemedikleri için, inanılmaz buluyorlar hatta.

Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, iletişimde ulaşılan merhalelere bakınca, bunların bir zamanlar böyle olmadığını ve bazılarından mahrum olunduğunu hayal etmek bile zor.

Her şeye kolaylıkla alışan insanoğlunun, sahip olduklarında oluşabilecek eksikliklere alışmasının kolay olmayacağı söylenebilir. Büyüklerimizin, 'Allah insanı alıştığından geri koymasın' duası herhalde tam da bunun için.

19 yıllık AK Parti iktidarında her alanda büyük gelişmeler gösteren ve hayat standartları gittikçe yükselen bir Türkiye var. 2013 sonrası karşılaşılan bütün saldırılara rağmen hem de..

Buna alışmamız güzel. Ancak alıştığımız şeylerin aslında olmadığını ve her şeyin sürekli olarak daha kötüye gittiğini iddia edebilenlere alışan birilerinin varlığı da bir vakıa.

Var olan her şeyi inkar eden ya da itibarsızlaştırmaya çabalayanlar, nasıl olsa sonrasında alışacağımızı düşünerek, bizi kötüsüne razı etmek için çalışıyorlar.

Başını CHP'nin çektiği ittifaka mensup irili ufaklı partilerin söylemleri, konunun özeti. Ülkede var olanları muhafaza ve daha iyilerine ulaşabilme konusunda ağızlarını bile açmıyorlar, malum.

Siz siz olun, insanımızı kötüsüne razı etmeye çalışanlara fırsat vermeyin…