Makul ve mantıklı herhangi bir gerekçe olmamasına rağmen dostlarının döviz üzerinden başlattığı saldırıları keyifle izleyenler, tam tabiriyle 'dut yemiş bülbüle' döndüler. Ya susuyor ya da ne olduğu anlaşılmayan şeyler geveliyorlar.

Mevduatları kur artışına karşı korumak için atılan adım başta olmak üzere yeni ekonomik programla ilgili tedbirleri kirletmek için işe yarar bir şeyler bulamıyor, konuşmaları gerekince de asıl niyetlerini faş eden itiraflarda bulunuyorlar.

Dövizleri yükseltmek için başlatılan saldırılarla kesin netice alınacağına hakikaten inanmış olmalılar ki, kur yükselişine karşı mevduatlara kur garantisi getirilmesinin 'örtülü faiz' olduğunu iddia edebilecek kadar düştüler.

Dövizlerin daha yukarılara çıkması ve bu arada ekonominin tamamen felç olmasını bekleyenlerin, bu durumun milletimize yükleyebileceği ağır fatura ile ilgilenmediklerini söylemeye bile gerek yok.

Dövizlerin daha da artmasını sağlayacak formülleri bir gecede berhava olanların, 20 Aralık Pazartesi akşamından beri hala kendilerine gelemediklerini ve daha uzun süre de gelemeyecekleri söylenebilir.

Başını CHP'nin çektiği benzemezler ittifakı üyelerinin, görünürde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti iktidarını ama aslında Türkiye'yi hedef alan kur saldırıları karşısında ağızlarını bile açmayışları kadar, bu saldırılar boşa çıkarıldığında yüzlerinin aldığı hal de kesinlikle unutulmaması gereken şeylerden.

İnanç olarak faize karşı olmaları beklenenlerin, kur üzerinden yapılan alçakça saldırıları görmezden geldikleri halde ülkemizin parasını ve ekonomisini korumak için atılan son derece yerinde adımları itibarsızlaştırmaya çalışmaları da, not edilmesi gerekenler arasında.

Piyasalarda oluşturulan panik havası sebebiyle her kesimden insanın dövize yönelmesi ile kurların sürekli artması, birilerinin öncelikli hedefleriydi. Cumhurbaşkanımızın tedbirleri açıklamaya başladığı andan itibaren kurlarda başlayan çöküş milletimiz açısından istikrarın, onlar açısından yok oluşun ayak sesleri oldu.

Birilerinin dostları ve içerideki uzantılarının üzerinde büyük bir titizlikle çalışarak tezgahladıkları kur saldırısının ustalıklı bir manevra ile savuşturulması, kendisi ve milleti için çalışanlarla, sahipleri için çalışanların arasındaki farkı da ortaya koydu.

Ekonomi ilminin bilinen bütün kurallarına ters olduğu halde birileri tarafından alçakça gerçekleştirilen kur saldırısının ekonomi eğitimi veren fakültelerde uzun yıllar ders olarak okutulacak bir şekilde etkisizleştirilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin başarı hanesine altın harflerle yazılacaktır.

Ekonomimizin yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme yolculuğunu bundan sonra daha sağlıklı bir şekilde sürdüreceği, açık.

Doğuştan ya da sonradan olma Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti muhaliflerinin, bu aşamadan sonra kendilerini bir gözden geçirmeleri şart. Belki akılları başlarına gelir de içinde bulundukları geminin dibini delmekten vazgeçerler. Kim bilir!..

Birilerinin ne yapacakları kendilerine kalmış bir şey… Ama kervan yürüyecek inşallah!..