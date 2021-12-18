Üreticiden 4.75'e alınıp, bazı bakkallarda bile 6.50'ye satılan 1 litre sütü 17 TL'ye satan ya da satıyormuş gibi yapanlar, bizimle oyun mu oynuyor dersiniz?..

Ekonomide tuhaf şeyler olduğunu biliyoruz. Makul herhangi bir sebep yokken, birilerinin yaptığı atraksiyonlarla döviz yükseliyor, mesela... Olup bitenler hepimizin gözleri önünde oluyor ve biliyoruz ki, bu işi birileri kasıtlı olarak yapıyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in enflasyon hesaplamalarını itibarsızlaştırmaya çalıştığı, malum. Adı geçene, algı oluşturma konusunda destek vermeye kararlı bazı firmalar da tuhaf bazı uygulamalarla piyasada aşırı bir pahalılık olduğu havasını yaymaya çalışıyorlar.

Bazı ürünlerin son birkaç yıl içindeki fiyat hareketleri incelendiğinde, bu tuhaflık kolayca fark edilebiliyor. Mesela belirli bir markanın 800 gramlık kahvaltılık peynirinde 2018-2021 arasında tam 19 zam 14 indirim yapılmış. 2019'da yılbaşına oranla yılsonunda %2 artışla 26.5'den 26.95'ye çıkan bu peynirin fiyatı 2020'de %9 artmış. 2021'de de fiyat oynaklığı sürmüş ve %26 zamla 39.95'e yükseltilmiş.

Bir markanın 1 litre sütünün fiyatıyla 2018'den bu yana 44 defa oynanarak, 24 zam 20 indirim yapılmış. Artış-inişlere rağmen 2020'de yılbaşı ve yılsonu fiyatı 5.5 olan bu süt, 2021'de %53 oranında şişirilerek, 5.5'den 11.75'ye çıkarılmış. Yine bir markanın tereyağına 2021 yılında 7 kez indirim 6 kez zam yapılmış…

Bir markanın diş macununun son 3 yıllık etiket seyri de çok dikkat çekici. 3 yılda 19 defa fiyat değişimi gören diş macunu, 10 defa zam 9 defa indirim görmüş. 2018'de 26 lira ile başlayan fiyatlar bazen 34.95'e çıkmış ama ardından 19.95'e hatta 10 liraya kadar inmiş. 2021'de 2 zam 1 indirimle tam %66 oynatılarak 34.95'ten 57.95'e şişirilmiş ve son olarak 19.95'e inmiş.

2020'de bütün suni zam oyunlarına rağmen 19.95'ten 14.96'ya düşerek %25'lik indirimle seneyi kapatan bir çamaşır yumuşatıcısı da 2021'de 4 defa zam ve 4 defa indirim görüp, netice olarak %33 artışla 14.96'dan 19.95'e çıkarılmış.

Fiyat hareketlerini takip eden (www.enflasyon.co) sitesinde yer alan buna benzer onlarca tespit, akıl almaz bir tezgahla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Sık sık zam ve ardından indirim yapan birileri var. Bunlar, satış için makul fiyatlara indirdikleri ürünlerine arada bir zam yaparak, aşırı bir pahalılık olduğu algısına destek oluyorlar...

İşin püf noktası, bu indir bindir oyununu oynayanlar indirimlerin haber olmasını istemiyor ama sık sık yaptıkları zamları haber yaptırıyorlar…

Bu ürünleri üreticilerine Türkiye'nin yolgeçen hanı olmadığını göstermek, yetkililerin görevi. Gerekeni yapar ve bu arada kim olduklarını kamuoyuna da bildirirlerse, bu çirkin 'indir bindir' oyununu oynayanları milletimizin de tanımış olur!..