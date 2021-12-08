Azıcık yerli ve milli olsalardı, CHP ve başını çektiği ittifaka mensup partilerin lider ve yöneticileri dövizle ekonomimize saldıranlara esip gürleyebilirlerdi.

Ama ne Kılıçdaroğlu'nun ve ne de ittifakın irili ufaklı partilerinin yöneticilerinin şu ana kadar gıkları bile çıkmadı. Türkiye ekonomisini hedef alan döviz saldırısının AK Parti iktidarını zayıflatacağını uman yıkım ittifakı, ülkemizin zarara uğraması ile ilgilenmiyor yani.

Açıkça, 'beraber nasıl da sallıyoruz' ve benzeri sözler etmiyorlar. Ancak, ekonomik göstergeler tam aksini gösterir ve üstelik borsa da yükselirken döviz üzerinden saldıran 'dostlarının' alçakça marifetinden memnuniyet duydukları, açık. Sükut ikrardan gelir çünkü…

TÜİK önündeki gösterisinden sonra, 'yandık, bittik, mahvolduk' edebiyatını Mersin'de de sürdürdü Kılıçdaroğlu. Mitingde kendisinden önce konuşanların PKK/KCK ve FETÖ bağlantıları şaşırtmadı. İttifakın diğer üyesi İP gibi, CHP de rol vereceği isimleri seçerken dikkatsiz davranıyor anlaşılan.

TÜİK'in rakamlarına güvenmediğini tekrarlayan CHP Genel Başkanı, partisinin yaptırdığı enflasyon hesaplamalarından bahsetti. Üniversite hocaları, bu işin uzmanları TÜİK'in yüzde 3 dediği Kasım ayı enflasyonunu yüzde 9 ve yüzde 21,3 dediği yıllık enflasyonu da yüzde 58 olarak belirlemişler, Kılıçdaroğlu'na göre…

TÜİK'in, 'enflasyon sepeti'ndeki 415 madde ile 901 madde çeşidini dikkate alarak yaptığı hesaplamayı, CHP'nin üniversite hocaları ve uzmanlarının nasıl yaptıkları, merak konusu.

TÜİK rakamlarına internet üzerinden ulaşılabiliyor. Söylediklerine inanıyorsa eğer, Kılıçdaroğlu da yapıldığını söylediği şu enflasyon çalışmasının detaylarını kamuoyuyla paylaşmalı…

Anlaşılan CHP'nin böyle bir çalışması yok ve oranlar da tamamen uydurma. Hakikaten böyle bir çalışma olsaydı, Kılıçdaroğlu bunu 84 milyona yaymayı ihmal etmezdi çünkü…

Merkez Türkiye projesini büyüttüklerini ve bölgeyi Akdeniz'in en güçlü ekonomik bölgesi haline getireceklerini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun, 'Kayseri'de, Nevşehir'de veya Niğde'deki fabrikaların ürünlerini şehre bedava taşımasının' Mersinlilere ne faydası olacağını, anlayan olmuştur belki.

Enflasyonla ilgili aklından geçeni sallamak, Mersinlileri kandırmak için olmayan projeyi 'büyütmek' ve benzerleri, 'Kılıçdaroğlu'dur, ne dese yeridir' denip geçilebilecek şeyler…

Ancak, CHP Liderinin: 'İktidar olduğumuzda Suriye'yle barışacağız, Mısır'la barışacağız, İsrail'le barışacağız, Libya'yla barışacağız, bütün ülkelerle barışacağız, kavga etmeyeceğiz' sözleri, önemli.

Libya derken herhalde terörist Hafter'i kast eden Kılıçdaroğlu'nun, 'kavga etmeyeceğiz' derken sisteme teslimiyet mesajı verip vermediği, izaha muhtaç.

Kılıçdaroğlu, ülkesine hükmedemeyen ama hala rüyada Hatay'ı gören Suriye ve sömürgecilerin menfaatlerini önceleyen Mısır yönetimi ile nasıl barışacağını anlatsa hiç değilse de, öğrensek…