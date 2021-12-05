TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu önündeki atraksiyonu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçeklere tahammülsüzlüğünün örneklerinden. Net rakamlarla konuşan TÜİK, yalana alışkın CHP Genel Başkanı'nın işine gelmiyor.

Normal bir ziyaret yerine belli ki gürültü çıkaracak bir yol tercih etti, Kılıçdaroğlu. Sosyal medya üzerinden gönderdiği bir mesajın ardından TÜİK önünde gösteri yapması bunu gösteriyor.

CHP Genel Başkanı'nın, TÜİK yetkililerinden ne zaman ve nasıl randevu istediği, kendisine nasıl bir cevap verildiği, şimdilik meçhul.

Türkiye İstatistik Kurumu; ne yaptığını, nasıl yaptığını sürekli olarak açıklayan, dolayısıyla başta enflasyon olmak üzere rakamlarında herhangi bir yanlışlığın ve hele oynamanın mümkün olmadığı bir devlet kuruluşu... Yani, TÜİK'i ziyaret etse ve ilgililerle görüşseydi de, kafasındaki kurguya uygun cevaplar alamayacaktı Kılıçdaroğlu…

Son günlerde ülkemize yönelik alçakça sürdürülen döviz saldırıları konusunda -nedense- ağzını bile açmayan ya da açamayan Kılıçdaroğlu'nun, TÜİK'in enflasyon rakamlarını diline dolaması, inandırıcılıktan uzak bir atraksiyon.

TÜİK, geçtiğimiz Kasım'da aylık enflasyonu yüzde 3,51 ve yıllık enflasyonu da yüzde 21,31 olarak açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun açıklanan rakamları yeterli bulmaması, herhangi bir hesaba kitaba dayanmayan keyfi bir yaklaşım. Objektif tek bir açıklaması bile yok çünkü.

Enflasyonun açıklanandan fazla olduğunu iddia eden CHP Genel Başkanı, aslında bu hususta partisine ciddi bir çalışma yaptırabilir ve hakikaten herhangi bir farklılık varsa, bunu milletimizle paylaşabilirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, enflasyon hesaplamalarını uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yaptığı, biliniyor. Enflasyon sepeti adı verilen ve 415 madde ile 901 madde çeşidi dikkate alınarak yapılan bu hesaplamanın en önemli tarafı, ilgili konularla alakalı fiyat hareketlerinin kesinliği. Yani hata kabul etmeyen bir akış söz konusu.

Ağzını açan kovulduğu için, mecburen CHP'li olan aklı başında insanların partilerinin şimdiki hali ile ilgili ne düşündüklerini bilemiyoruz. Ama, içeride ne kadar şedit muhalefet yaparsa yapsın, devleti ilgilendiren konularda 'ulusal' refleksler gösteren CHP'yi onlar da özlüyorlardır herhalde…

Yalanlarıyla gündemde kalmaya çalışan CHP Genel Başkanı'nın, yalanlarına alet olmayan TÜİK'i itibarsızlaştırma çabaları anlamsız. Piyasayı dikkatle izleyen ve bütün fiyat hareketlerini kaydederek bunlar üzerinden hesaplamalar yapan TÜİK, dün olduğu gibi bugün de sadece işini yapıyor.

Başta CHP olmak üzere muhalefet de işini yapsa keşke!..

Böyle bir şeye niyet ederlerse, döviz üzerinden ekonomimize saldıranlara sert çıkarak başlayabilirler, mesela…