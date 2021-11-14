Kendisine nazaran zayıf ve çelimsiz birisi tarafından hırpalanmakta olan Karadenizli hemşehrimin, 'rakibini rahatlıkla alt edebileceğini' söyleyenlere, 'dikine duramayrum. Bir dikine durabilsem gerisi kolay' dediği ile ilgili fıkrayı bilirsiniz.

Vaktiyle dikine duramadığı için epeyce hırpalanan ve nihayet dikine durmaya başlayan Türkiye'nin bu konuda epeyce bir mesafe aldığını söyleyebiliriz. Bir zamanlar sırtına vurulup elinden lokması alınabilen bir Türkiye söz konusu iken, şimdi haklarını masada olduğu gibi sahada da sonuna kadar savunan bir Türkiye var artık.

Tıpkı Karadenizli fıkrasında olduğu gibi, güçlü zannettiğimiz rakiplerimizin bize nazaran zayıf olmalarının bundan belirli bir payı var tabii. Ama artık dikine durabiliyor olmamızla ilgili en büyük pay, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bunu, mücadeleyi teslim aldığı noktadan çok daha ilerilere taşıması yanında vakti ve saati geldiğinde gereken adımları atmakta tereddüt etmemesine bağlayabiliriz.

Türkiye'nin artık dikine durabildiğinin ve her türlü saldırıya başarılı bir şekilde karşılık verebildiğinin farkında olan dış mihrakların, durumu tersine çevirebilmek için kıvrandıkları bir sır değil. Bu mihraklarla işbirliği halinde olan içerden bazı çevrelerin –maalesef- aynı şekilde davrandıkları da cümlenin malumu.

Her şeye bizzat yaşayarak şahit olduğunu bilsek de, milletimizin maddi-manevi kazanımlarımızın ne kadar farkında olduğu, en önemli konu. Güya muhalefet yapıyormuş gibi gözüken ama daha çok dış mihrakları memnun edecek şekilde davrananların, aslında bizi bütün kazanımlarımızdan mahrum etmeyi hedeflediğini de biliyorlarsa, mesele yok. Bilmiyorlarsa, bıkmadan usanmadan bunları anlatmalıyız...

Türkiye'yi eski halinden çok daha ilerilere taşıyan ve daha da ileri taşımak için gecesini gündüzüne katarak çalışanları hedef alanlarla mücadele, günümüzün en önemli meselesi.

Akıl almaz bir şekilde Türkiye'yi durdurmaya ve mümkünse geriye götürmeye çabalayanların ülke gerçekleri ile alakasız yalanlarının doğrularını çevremize anlatmak, her zamankinden daha önemli…

Ülke gerçeklerinin algı oluşturma peşindekilere cevap verebilme açısından yeterli olması, şükretmemiz gereken temel husus. Birileri yalanları yaymaya çalışırken, bizler doğruları anlatacağız çünkü.

Gerçekleri eğip bükerek oluşturdukları algılarla kendi taraftarlarını zehirledikleri yetmiyormuş gibi milletimizin kafasını da karıştırmaya çalışanların başarılı olması, ülkemizin on yıllarca geriye gitmesi demek.

Elhamdülillah, dikine duruyoruz…