Akıl ve mantıkla izahı zor bir durumla karşı karşıyayız. 19 yıldır ülkeyi en azından dört, beş misli ileri aşamalara taşımış bir iktidarı 'göndereceğini' söylemekten başka sözü olmayan CHP önderliğindeki ittifak 'şerre' yönelik çalışmalarını sürdürürken, onların değirmenine su taşıyanlar da eksik olmuyor…

Ülkenin geleceği konusunda güzel şeyler düşünenlerin iyi niyetlerinden şüphe etmemek gerek. Ancak ufak-tefek sayılabilecek sıkıntıları bahane ederek iktidarı itibarsızlaştırma operasyonuna katkı sağlamanın iyi niyetle alakası olmadığı da kesin.

Bir iktidar değişikliğinin, maddi ve manevi kazanımlarımızda büyük kayıplar manasına geldiği, açık. CHP ve beraberindekilerin, ülkenin bağımsızlığı ve bekası konusunda herhangi bir hassasiyet taşımadıklarını, sadece büyükelçiler meselesine bakarak anlamak mümkün. Boyun eğen bir Türkiye arzu eden CHP ve müttefikleri, dik duruşumuzdan rahatsız oluyor!..

HDP istedi diye CHP'nin Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu vermesi, vahametin zirve noktası. Kılıçdaroğlu'nun defalarca 'evet' dedikleri tezkereye bu defa 'hayır' deme bahanesi olarak söylediklerinin yalan olduğu, herkesin malumu. Tezkereye verdikleri hayır oyu, CHP'nin Suriye'nin kuzeyinde varlığımıza yönelik ciddi bir tehdit olan terör koridoruna razı olduğunun açık beyanı.

Doğu Akdeniz, Libya, Dağlık Karabağ ve benzeri konulardaki tavırları hatırlandığında, CHP ve beraberindekilerin işbaşına gelmesinin Türkiye'nin kısa sürede ciddi bir çöküş yaşayabileceği manasına geleceğini söylemek, hiç mübalağalı değil.

Devlet güvenliği ile ilgili konularda bile dış mihraklarla beraber hareket edenlerin, ülkemizin masada olduğu gibi sahada da güçlü olmasını sağlayan hususlarda ne yapacakları da ciddi bir problem.

Allah korusun. Muhtemel bir CHP ve dostları iktidarında mesela İHA ve SİHA'ların akıbeti ne olur dersiniz?.. TOGG konusunda ne yapacakları, ayrı bir mesele. Ama uçak, helikopter, tank ve birçok sahada ciddi atılımlarla yerliliği yüzde 80'leri bulan savunma sanayiinde ne yapacaklarını söylemeye bile gerek yok!..

Şer ittifakı ve beraberindekiler, yanlış algılarla insanımızın kafasını karıştırma faaliyetlerine devam ediyor. Düşündürücü olan, en azından objektif olmaları beklenenlerin de çeşitli bahanelerle şer ittifakının değirmenine su taşıması.

Hepimizin gözleri önünde yaşanan ve Türkiye aleyhtarı bir açıklamaya imza atanların geri adımıyla sonuçlanan büyükelçiler olayının bile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti aleyhine kullanılmaya çalışılması bunun örneklerinden.

Gelişmeler içinden cımbızla seçtikleri malzemelerde kafa karıştırmaya çalışanların oyununa gelmemek, önemli. Birilerinin bizi pire için yorgan yakmaya yönlendirmeye çalıştıklarını anlamak için soğukkanlı bir bakış yeterli…

Aman dikkat, oyuna gelmeyelim!.. 2023 yaklaştıkça saldırılar artıyor.