Sabah İl Buluşmaları vesilesiyle iki gün geçirdiğimiz Bursa, bir yandan güzelliği bir yandan da sahip olduğu değerler açısından ülkemizde güzel şeyler olduğunun en güzel örneklerinden.

Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın deyimiyle 'Tüm zamanların en güzel şehri' Bursa'nın, özellikle de son yerel seçimler sonrası aldığı mesafe, 'iman varsa imkan vardır' sözünün ne kadar doğru olduğunun da göstergesi.

Ekonomik saldırılar ve ardından gelen salgın belasına rağmen yürüyüşünü dur durak bilmeden sürdürmüş Bursa. Şehrin önemli özelliklerinden biri de Bursa'da ciddi bir işbirliği zemininin varlığı.

Bursa'ya her gidenin mutlaka görmesi gereken, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) iş birliğinin eseri.

Türkiye'nin uzay, havacılık temalı ilk interaktif merkezi olan GUHEM, yüksek teknoloji ile ilgili araştırmalar yapacak gençlerin geliştireceği yerli ve milli teknolojilerle ülkemizin uluslararası rekabet gücünün artırılmasını hedefliyor. 13.000 metrekarelik bir alandaki GUHEM, alanında Avrupa'nın en büyüğü, dünyada ise ilk 5 merkez arasında.

Bursa ile ilgili mülahazaların önümüzdeki günlerde Sabah'ta detaylı olarak yer alacağını hatırlatmakla beraber bazı konuların altını çizelim.

Göreve gelir gelmez trafik konusuna el atan Alinur Aktaş, 3 milyon 100 bin nüfuslu Bursa için yeni yollar, yol genişletmeleri ve toplu ulaşımı geliştirme yanında 'akıllı kavşaklarla' ciddi bir rahatlama sağlamış.

Kısa sürede Bursa'ya 13 adet köprü kazandırılırken 50'yi aşkın kavşakta düzenleme yapılmış ve 159 yeni otobüs hattı oluşturulmuş. Burulaş'a 271 yeni otobüs kazandırılırken özel halk otobüsü filosunun yüzde 75'i de yenilenmiş.

İş yapmak yerine algı oluşturmaya çalışanların taklit ettiği 10 bin ailenin ihtiyaçlarının karşılandığı Kart 16 gibi uygulamalarla Bursa'da sosyal belediyecilikte müthiş gelişme sağlanmış. Salgında 150 bini aşkın gıda paketi ve öğrencilere uzaktan eğitim desteği için dizüstü bilgisayarlar dağıtılmış.

50 milyon liralık ekstra destek paketi ile 20 bin ailenin elektrik, su ve internet faturaları ödenmiş. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve esnafa sağlanan destek 200 milyon TL civarında..

Riskli 70 bin konutun tespit edildiği kentte çarpık yapılaşmayı azaltıp, daha çok yeşil ve sosyal alan yaratacak bir kentsel dönüşüm çalışması yürütülüyor.

Aktaş'ın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nin eski ihtişamına kavuşturmak için başlattığı proje de devam ediyor. Görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımıyla Tarihi bölgenin tamamen yeşil alan ve meydan olması hedefleniyor.

Hülasa: Memleketimizin birçok yerinde olduğu gibi Bursa'da da güzel şeyler oluyor…