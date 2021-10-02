Gazeteler, TV'ler, radyolar ve internet sitelerinde, müeyyideler sebebiyle nispeten az olan algı operasyonları sosyal medya platformlarında hız kesmeden sürüyor. Umulur ki sosyal medya ile ilgili düzenlemeler getirecek kanun bu konuda faydalı olur.

Gerek bir kısım medyada ve gerekse sosyal medyada oluşturulan algıların temel hedefi, ülkemizin durumunu kötü göstermeye çalışmak. CHP ve beraberindekilerin 'yandık, bittik, mahvolduk' edebiyatı da aynı hedefe yönelik.

Sonradan olma muhalifler ve memnuniyetsizler de algı oluşturma konusunda benzer faaliyetlerden geri kalmıyorlar. Bunlardan bazılarının, AK Parti'yi zayıflatırlarsa kendilerinin gelişeceklerini düşünmeleri, işin garip tarafı. Yapmaya çalıştıklarının Türkiye'nin büyük resmini zedeleme ihtimali ise umurlarında bile değil.

Bu kesimlerin iddialarından birisi, insanımızın ve özellikle de gençlerin büyük bir çoğunluğunun yurt dışına gitmeyi istediği şeklinde. İddialarına delil olarak gösterdikleri mahiyeti şüpheli bazı araştırmalara göre gençler istikbal görmedikleri, özgürlükleri yeterli bulmadıkları, vb. sebeplerle yurt dışına gitmek istiyorlarmış.

Bu iddiaları dile getirenler, ABD ya da Avrupa ülkelerine gitmek istediklerini söyledikleri gençlerin donanımları konusunda detay vermiyor ama sanki her birisi Aziz Sancar olmaya adaymış gibi konuşmayı ihmal etmiyorlar.

Laf olsun diye yurt dışını istemenin bir anlamı yok. Eğitimini geliştirmek için gideceklerin orada kalmayı isteyip istemedikleri ve isterlerse kalıp kalamayacakları, ayrı bir mesele. Tabii yurt dışında yaşayan on binlerce vatandaşımızın salgın döneminde ülkemize dönme ihtiyacı duyduklarının altını da çizmek gerek.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen TEKNOFEST 2021 ile ilgili rakamlar, ülkemiz gençliği ile alakalı bazı değerlendirmelerin eksik olduğunu gösteriyor. 4.'cüsü yapılan TEKNOFEST'e olan ilgi ve bundan sonrakine yönelik hazırlıklar da gösteriyor ki, gecesini gündüzüne katarak ülkemizin geleceği için çalışan çok sayıda gencimiz de var.

Bu konuda tecrübeli olan Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın gençlerimize tavsiyelerine de kulak vermek gerek:

"Çok çalışmalı; zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var, mutlaka geri dönün."

Muhalefet cenahı, gençlerin moralini bozacak olumsuz propagandalar yerine, Aziz Hoca gibi olumlu tavsiyelere ağırlık verseler, gençlerimiz ve hepimiz için çok daha iyi olur…