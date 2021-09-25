Geçmiş yıllara nispetle büyük ölçüde halledilmiş bir konuyu problem olarak tekrar gündeme getirmeye çalışan CHP'lilerin, sadece tanım konusunda değil, çözüm adresi konusunda da kafaları karışık.

Bu memleketin Kürt asıllı vatandaşlarının geçmişteki problemlerinin AK Parti iktidarları tarafından büyük ölçüde çözüldüğü ve geriye kalanların da ağırlıklı olarak terör ve terör örgütü ile bağlantılı konular olduğu, malum.

Zaten halledilmiş problemlerin halen varlığını iddia edip bunların çözümü için terör örgütü ile bağlantısı herkesçe bilinen HDP'yi işaret, Kılıçdaroğlu'na yakışır belki. Ancak, HDP eski eş genel başkanlarından birisinin, 'şahsi görüşüm' diyerek; çözüm için 'İmralı'yı yani Apo'yu da adres göstermesi, CHP Genel Başkanı ve beraberindekilerin çıkmaz yolda olduklarının göstergesi.

Çözüm Sürecinde sağlanan gelişmelerin nasıl berhava edildiği ve bu süreçte HDP'nin oynadığı rol açık. Buna rağmen, PKK ile irtibatını gizlemeye bile gerek görmeyen bu partinin CHP tarafından meşru çözüm partneri olarak gösterilmeye çalışılması, 2023 seçimlerine yönelik bir atraksiyon.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili aday tartışmaları ve beraberliğin şeffaf olup olmayacağı gibi konular, benzemezler ittifakı da denilen Millet İttifakı mensuplarını yeteri kadar meşgul ediyordu zaten. Şimdi de HDP'nin 27 Eylül'de açıklayacağı tutum belgesi ittifak mensupları paniğe kapıldıkları görülüyor.

HDP ile tabanlarının belli kesimleri tarafından pek fark edilmeyecek bir işbirliğinden yana olan CHP ve İP, bu partinin işbirliği ile ilgili faturayı gittikçe yükseltmesi ile karşı karşıyalar. 27 Eylül'de nelerle karşılaşacakları ile ilgili de pek fikirleri yok.

Önceleri şeffaflık ve açık işbirliği diye bastıran HDP'nin, eğer şeffaflık olmayacaksa yetki paylaşımı talebinde bulunduğu biliniyor. Yetki paylaşımı, eğer kazanılırsa Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere bakan yardımcılıkları, valilikler ve kaymakamlıklar gibi HDP'lilere yönetimde rol vermekle alakalıydı.

Aklı başında kimsenin razı olamayacağı bu talebin İP tarafından duymazdan gelindiği ve bazı CHP'liler tarafından çeşitli argümanlarla meşrulaştırmaya çalışıldığı, dikkatlerden kaçmıyor. Olmayan problemim çözümü ile ilgili adres karışıklığının sebebi de bu…

Ülke ve milletin geleceği için çalışanları iş başından göndermek için ittifak kuranların, tabanlarını da rahatsız edecek bir biçimde HDP ile işbirliği için çırpınmaları, tam manasıyla ibretlik.

Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin tabanlarını olup bitenler konusunda uyarmak da herhalde hepimizin görevi…