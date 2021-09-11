Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Medya Derneği'nin düzenlediği Yerel Medya Buluşmalarının Edirne, Çanakkale, Bursa, İzmir, Denizli, Kayseri, Konya ve Antalya'daki toplantıları vesilesiyle günlerdir yollardayız. Önümüzdeki günlerde de toplantılar sürecek.

Yerel medya mensupları ile bir araya gelerek dertleşmek yanında gittiğimiz yerlerin genel havasını teneffüs etmek, oldukça güzel bir tecrübe. Yollarımızın güzelliği ve hareketliliği, altı çizilmesi gereken hususlardan.

Yolda iken kulak misafiri olduğum bir konuşma, yalanlara dayalı olarak oluşturulan algılarla mücadele edenlerin sayısının artmaya başladığının göstergesiydi.

İzmir yakınlarında otoyol kenarındaki tesislerden birisinde çay içen grup, koyu bir sohbete dalmıştı. İçlerinden birisi şöyle diyordu: 'Tamam, Osmangazi Köprüsü kolaylık. Yol da hakikaten çok güzel, çok rahat. Ama çok para birader...'

'Pahalı ise kullanmayabilirdin. Körfez'den dolaşıp, ücret ödemeden devlet yolundan gelebilirdin' dedi, birisi. 'İyi ama benim verdiğim vergilerle yapılıyor bunlar' cevabını alınca, devam etti: 'Bu yollar Yap İşlet Devret usulü ile yapıldı. Yapanlar bir süre işletip, yatırımlarının karşılığını alacak ve sonra devlete teslim edecekler.'

İçlerinden bir başkası, 'iyi de, bu millet geçmediği köprüye ve kullanmadığı yola para ödemeye mecbur mu?' deyince, ikinci kişi konuşmasını sürdürdü: 'Osmangazi Köprüsü ve İzmir Otobanı'nın, salgına rağmen garanti geçişlerinin üstüne çıktığını bilmiyorsunuz herhalde. Yani devlet buralara ödeme yapmadığı gibi artık üste para bile alıyor…'

Gruptakilerin söylediklerinden şüphe ettiklerini düşünmüş olmalı ki, cep telefonunda bir şeyler arayıp bulduktan sonra: 'Bakın, Osmangazi Köprüsü için verilen geçiş garantisi günlük 40 bin araç iken 2021'in ilk altı ayında günde 42 bin 134 araç geçmiş. Bu yüzde 130 demek' dedi ve grubun dinlediğini görünce devam etti:

'İlk altı ayda sadece yolun Balıkesir Batı-İzmir arasında garanti sayısında bir sıkıntı var. Garanti 23 bin, geçen araç 21 bin 959. Ancak diğer bölümlerde durum çok farklı. Bakın, Bursa Batı-Balıkesir Batı arası 17 bin araç garanti edilmişken geçen araç sayısı 33 bin 746. Yani gerçekleşme oranı yüzde 190. Bursa-Kuzey arası gişelerin kotası 35 bin iken 58 bin 795 araç geçmiş. Burada gerçekleşme oranı yüzde 168. Hersek-Orhangazi arasında garanti sayısı 40 bin iken, 51 bin 998 araç geçmiş. Yani karşılama oranı yüzde 130…'

Aktardığım sohbet ve benzerlerine son günlerde sıklıkla şahit oluyoruz. Bunun sebebi de herhalde ilgili kurumların açıklamalarını sıklaştırmaları.

Yalanlarıyla ortamı kirletmeye çalışanlarla mücadele de böyle olur herhalde…