CHP ve İP'in, varlığı pamuk ipliğine bağlı gözüken ittifaklarının gizli ya da açık üyeleri ile iktidar hayalleri kurdukları malum. Bunun sandıkla mı yoksa 'bir şekilde' yani 'dostlarının yardımıyla' mı olacağı, belirsiz.

İktidara nasıl gelebileceklerinin belirsizliği ne ise… Ama ola ki gelebilirlerse bundan sonrası için neler düşündükleri, bir konu hariç, meçhul. Çünkü, CHP, İP ve diğerleri, ülkemizin geleceğine yönelik projelerini milletle paylaşmamak konusunda kararlı…

AK Parti'nin 19 yılda yaptıklarını inkar dışında bir özellikleri olmayan CHP ve müttefiklerinin ekonomi, sağlık, eğitim, bayındırlık ve savunma sanayii gibi konularda ne düşündüklerini bilmiyoruz.

Davranışları ülkemizi daha ileri götürmeyecekleri konusunda fikir verse de, geri götürmeye kalkışıp kalkışmayacakları, esas problem. Ülke olarak sahip olduğumuz eserlerin tamamına karşı çıktıkları için, olur da işbaşına gelirlerse, yapılanları yok etmeye çalışacakları ihtimal dahilinde.

İktidara gelmeye çok hevesli imiş gibi gözükseler de, var olanlara yeni şeyler ilave edecekleri ve mevcut iktidardan daha iyi işler yapacaklarını laf olarak bile söyleyemeyenlerin, ellerine imkan geçerse ne yapabileceklerini kestirmek, güç.

Bu kararlılığın, birilerinin projelerini kopyalaması endişesiyle olduğu gibisinden bazı rivayetler olsa da, herhangi bir projelerinin olmayışı, esas sebep. Belki de projelerin dostları tarafından gönderileceğini düşünüyorlardır, kim bilir!..

Meçhul olmayan tek şey, CHP ve İP'in Parlamenter Sistem'e dönecekleri yönündeki iddiaları. Bunun nasıl olacağı ayrı bir mesele. Ama işin asıl önemli tarafı, nasıl bir parlamenter sistem istediklerinin de belirsiz oluşu.

İttifak üyelerinden birisi 'güçlendirilmiş' derken öbürü 'iyileştirilmiş' diyor. Parlamenter sistemin neresini güçlendirecekleri ya da iyileştirecekleri, meçhul. İşin aslı, nasıl bir parlamenter sistem istediklerini kendileri de bilmiyorlar.

Parlamenter sistemin cari olduğu dönemler, kaotik dönemler olarak bilinir. 1950'den günümüze özellikle de koalisyon dönemlerinde ülke olarak bir arpa boyu yol alamadığımız malum.

Son birkaç yıldaki salgın, sel, deprem gibi afetler parlamenter sistemde ve hele koalisyon varken yaşansaydı ortalık ne hale gelirdi, düşünmek gerek.

Zoraki ittifak üyelerinin parlamenter sistem diye tutturmaları gösteriyor ki, CHP ve şerikleri istikrar değil kaos peşinde…

Bütün dertleri ülke ve millet lehine atılan adımları engellemek olanlar, parlamenter sistemin denge ve denetleme değil, gensoru ve benzeri 'engelleme' mekanizmalarına hasret duyuyorlar…