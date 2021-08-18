Adam milletvekili. Kontenjandan da genel başkan başdanışmanı... Kastamonu'daki sel afetine patlayan HES'in yani Hidroelektrik Santrali'nin sebep olduğu yalanı son marifetlerinden.

Devlet yetkilileri, bölge halkı ve medya mensupları, HES patlaması diye bir şey olmadığını, zaten bahsi geçen tesiste su birikmediğini anlatıp durdu. Ama adam tınmadı bile. Bırakın özür dilemeyi, sosyal medyadaki yalanını kanırtarak sürdürmeye çalışıyor.

Başını CHP'nin çektiği yalan rüzgarının, durma ve azalma ihtimali olmadığını selde de gördük. Yalanın bini pir paraydı yine. Orman yangınları sırasında uçak ve helikopterler sesleri eşliğinde, bunların olmadığını yemin billah söylediklerine de hepimiz şahidiz.

Afganistan'daki gelişmeler sebebiyle söylenen yalanların da haddi hesabı yok. Geçişler nerdeyse sıfırlanmasına rağmen, birileri Afganlıların akın akın ülkeye geldiği yalanlarını yaymaya çalışıyor.

Konunun kritik tarafı, milletimize söyleyebilecek bir şeyleri olmadığı için sürekli olarak yalanlar üreten muhalefet cephesi taraftarlarının gelişmelere bakışı...

Keskin taraftarların siyasi beklenti sebebiyle söylenen yalanlara tahammül ettiği söylenebilir. Ancak Sabah'tan Mahmut Övür'ün 15 Ağustos'ta değindiği bir araştırma, o cenahta da kıpırdanmalar olduğunu gösteriyor.

Rutin aylık araştırmasında, "Genel olarak düşündüğünüzde Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz?" sorusunu soran Metropoll Araştırma Şirketi'nin Temmuz sonuçları, dikkat çekici.

Haziran'da yüzde 12.4'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışmalarını olumlu bulduklarını söyleyen HDP'lilerin oranı Temmuz'da yüzde 32.9. Aynı durum İYİ Parti için de geçerli. Haziran'da yüzde 9.9 olan olumlu bakanlar oranı Temmuz'da yüzde 23...

Saadet Partisi seçmeninde de Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylamada ciddi yükseliş söz konusu. Haziran'da yüzde 31.6 olan bu oran, Temmuz'da yüzde 68.4'i bulmuş.

Bu, yalanı bir siyaset tarzı olarak benimseyenlerin kitlelerinde artık karşılık bulamadıklarını ve insanların doğrusunu bildikleri konulardaki yalanlara artık tahammül edemediklerini gösteriyor.

Afetlerle milletinin desteği ile mücadele eden devlet gerçeği, muhalefet kitlelerinin bakışını olumluya çeviren sebeplerden. Yetkililerin iletişime verdikleri önemin ve tabii sizlerin çevrenize aktardıklarınızın da bunda payı var...

Yalanlara dayalı siyaset tarzını bırakıp bırakmayacağı, muhalefetin problemi. Onlar isterlerse yalanlarla devam edebilirler... Biz doğruları öğrenmeye ve anlatmaya devam edelim ki, iyi olan kazansın!..