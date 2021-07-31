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EKREM KIZILTAŞ
En azından utansalar!..

En azından utansalar!..

31.07.2021, Cumartesi

Türkiye üzerine karanlık hesaplar yapan birtakım kuruluşlarca fonlandıkları ortaya çıkanlar en azından utanır ve susarlar diye düşünüyor insan. Ama böyle bir şey yok…

'5. kol faaliyeti' yapanların, bunun normal olduğunu söylemeleri ve hele herkesçe böyle kabul edilmesini istemeleri, tam ibretlik.

Bazı ortak değerleri temel alan çalışmalarla ilgili destekler makul karşılanabilir belki. Ama, fonlamaların Türkiye aleyhtarı faaliyetlerde bulunanlara yapıldığı çok net.

ABD Chrest Fonu'nun desteklediği STK ve medya kuruluşları, objektiflikle hiç alakası olmayan faaliyetlerde bulunuyorlar mesela. Bu da, sadece itibarsızlaştırma ve kirletmeye yönelik faaliyetleri sebebiyle desteklendiklerini akla getiriyor.

Bu STK ve medya organları, millet olarak sevindiğimiz gelişmelerde nerdeyse karalar bağlamaları ve itibarsızlaştırmak için ellerinden geleni yapmaları ile tanınıyor.

Millet olarak üzüldüğümüz konularda adeta sevinen bu çevrelerin, ülkemizi ilgilendiren konulara fon sağlayan kuruluşlar gibi baktıkları da malum.

Bunlar, kendilerine sağlanan maddi destek mukabilinde yerli ve milli olan her şeyi karalamaya ve kirletmeye çalışanlardan oluşan bir güruh. Yaptıklarının kanunlara göre suç olup olmadığı ayrı bir mesele. Ülkemiz ve milletimiz aleyhine faaliyetlerde bulundukları o kadar açık ki, inkar etmek yoluna bile başvurmuyorlar…

Aslında utançtan kafalarını bile kaldırmamaları gerekenlerin zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışmaları, herhalde bize has bir durum. Başka bir ülkede ortalığı karıştırmaya yetecek fonlanma olayına karışanların pervasızlıkları da, mevzuat açısından problem olmadığını düşünmelerinden belli ki… Sıkıntı durumunda dışarıdan destek geleceği de kesin, nasıl olsa…

Fonlayan ve fonlananlarla hedef birliği içindekiler de, 'ne var canım bunda?' diyerek işi hafifletmeye çabalıyor. Ancak, Türkiye insanına yönelik faaliyetlerde bulunan bazı STK ve medya organlarının başkalarınca tarafından beslenmesi bahis konusu. Ve bu hiç basit bir şey değil…

Başlamış ve bitmiş bir proje için alınan desteklerin bile sorgulanması gerektiği açıkken, halen faaliyette bulunan STK ve medya organlarının, hem de nerdeyse bütün giderlerini karşılayabilecek meblağlarda fonlanması, sıradan bir durum değil.

İhanet sayılması gerekenler de dahil olmak üzere, istedikleri her şeyi yapabileceklerine inananlara dur denilmesi gereken vakit herhalde gelip geçmektedir.

Malum, fonlayanlardan aldıkları emirler gereği, milletçe sahip olduklarımızı itibarsızlaştırmak için yalan söyleme imtiyazına bile sahip olduklarını düşünenlerin yapabileceklerinin sınırı yok…

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