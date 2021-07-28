Menfaatleri için başkalarını kiralayan ya da satın alan ülkelerdeki mevzuat, faaliyetlerin kayıt altına alınmasını gerektiriyor belli ki. Yoksa bazı STK ve medya organlarının ABD ve başka batılı ülkelerce fonlandıklarını kolay öğrenemezdik.

Ancak, mevzuat gereği bu tür faaliyetleri kayıt altına alanlar herhalde devede kulaktır. Bu da öğrendiklerimizin aysbergin görünen kısmı olduğunu gösterir.

Fonlananlar burunlarından kıl aldırmasa da, başkalarının menfaatlerine hizmet ettikleri net. Bunun dilimizdeki adı da 'ihanet'. Para ve emir alanlar, 'Türkiye'nin Türkiyelilere bırakılmayacak kadar önemli olduğuna' inandıklarından, ihanetten bile rahatsızlık duymuyorlar.

Fonlanmaya destek çıkanlar da bozacıya şahitlik eden şıracılar. Fon sağlayanların logosunun künyelerde olduğu gerekçesiyle konuyu hafifletiyorlar akılları sıra. Bu arada para alanların emir aldıklarını gösteren emareleri ise yok sayıyorlar…

Fonlananların Türkiye'deki her şeyi itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetleri de normal, destekçilerine göre. Çünkü onlar da aynı yolun yolcusu. Fonlananlar ve destekçileri, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığında buluşsalar da Türkiye düşmanlığı asıl ortak yönleri..

Meselenin püf noktası, 'Türkiye'den bir vakıf, ABD'deki bazı STK ve medya kuruluşlarını ABD aleyhine faaliyetler için fonlasa, ne olurdu?' sorusunun cevabı ile ilgili.

'Böyle bir şey olmaz, çünkü ABD buna müsaade etmez' diyorsak, ülkemizde böyle şeylerin nasıl olabildiğine odaklanmak gerek. Satıldıkları ya da kiralandıkları anlaşılan kişi ve kurumlar konusunda 'ne var bunda' diyebilenler, meselenin ayrı bir yönü.

Konu sadece ülkemizdeki bazı kuruluşlara fon sağladığı ortaya çıkan Chrest isimli ABD merkezli fonla sınırlı değil. Bu kuruluşun listesini, benzer faaliyetlerle ilgili bilgilerin ortalığa saçılması izledi.

İşin özeti; demokrasi, insan hakları, ifade ve basın özgürlüğü gibi evrensel değerleri kullanarak ülkemizle ilgili gelişmeleri itibarsızlaştırmaya çalışanların, Türkiye'nin geleceğine yönelik kötü emelleri olan birileri tarafından kiralandıklarının net olarak ortaya çıkması…

Yalan söyleme ve algı oluşturmaktaki uzmanlıkları tartışılamayacak fonlananlar taifesinin, ihanetlerini normal göstermeye çabalarken takındıkları 'pişkin' tavır da hiç şaşırtıcı değil…

Adına çalıştıkları ülkelerde kesinlikle göz yumulmayacak 5. kol faaliyetlerini Türkiye'de yapmanın normal olduğuna inanıyorlar çünkü…

ABD ve diğer ülkelerden fonlanıp pervasızca onların kılıcını sallayanlara, Türkiye'nin yolgeçen hanı olmadığının gösterilmesi gerek.