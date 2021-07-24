Türkiye'de faaliyet gösterip başkalarının borazanlığını yapan bazı STK ve medya kuruluşlarının, yabancı kuruluşlarca fonlandıkları, herkesçe bilinen bir sırdı… ABD'li Chrest isimli fondan beklediğini alamayan bir kuruluşun açıkladığı liste, sahiplerinin sesi olanlar açısından tam bir suçüstü oldu…

Böylelikle, her daim mutsuz, memnuniyetsiz gözüken, hiçbir şeyi beğenmeyip, her zaman eksik gören ve çoğu zaman cımbızla buldukları ayrıntılar üzerinden itibarsızlaştırma operasyonlarına imza atanların 'ne mal oldukları', müdellel bir şekilde ortaya konuldu.

Mümkün olduğu kadar ortalığı kirletmeleri için fonlanan STK ve medya kuruluşlarının, CHP'nin başını çektiği muhalefetle uyumları dikkat çekici. Hangisinin diğerlerini desteklediği belirsiz olsa da, kirletme işine fon sağlayan Chrest ve benzeri kuruluşların, ABD'nin menfaatine çalıştığı tartışılmaz.

Yerlilik ve milliliğin semtinden bile geçmeyip, güya evrensel değerlere şemsiyesi altında ülkemizi başkalarına peşkeş çekmek için çırpınıp duranlar, sadece fonlarla yetinmezler tabii. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı engelleyebilirlerse, daha yağlı kemiklere kavuşacaklarını da hayal ediyorlardır herhalde.

Yazıp çizdiklerine ve söylediklerine baktığınızda, ilk bakışta ülke ve millet olarak halimizin ne olacağı üzerine çok fazla düşündüklerini zannedebileceğiniz kesimler bunlar. Ancak ortaya dökülen gerçekler, ülke ve millet diye bir dertleri olmayan bu kesimin, kiralık ya da düpedüz satılık olduğunu gösteriyor…

Milletçe sevindiğimizde düpedüz üzülen ve üzüldüğümüzde de gizliden gizliye sevinen birileri bunlar.

Salgın tedbirleri ile alakalı yazıp çizdikleri, milletçe sevindiğimiz doğal gaz keşfini itibarsızlaştırma gayretleri, Doğu Akdeniz'de haklarımızı korumamıza kızmaları, Dağlık Karabağ'daki başarıya üzülmeleri… Bunlar ve benzerleri, yerli ve milli olmayan bu güruhun bariz vasıflarından…

ABD Chrest Fonu tarafından 'fonlandıkları' açıklanan güya sivil toplum ve medya kuruluşları, ülke ve millet olarak ne büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulunduğumuzu gösteriyor.

Chrest'in açığa çıkan fonlama listesi, bu kesimlerin nemalandıklarından sadece birisi. Başka fonların da ülkemizde yıkıcı faaliyetlerde bulunan birçok STK görünümlü şer odağını ve medya kuruluşunu desteklediği kesin…

İletişim Başkanı Prof. Fahrettin Altun'un açıklaması, devletimizin konu ile ilgilendiğini gösteriyor. Bize düşen de, ortalığı kirletenlerin ne mal olduğu konusunda etrafımızı bilgilendirmek…